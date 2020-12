Thibaut Courtois se sincera al hablar de su relación con Sergio Ramos y Zinedine Zidane

Thibaut Courtois habló en el podcast de Ruben Van Gucht en Sporza y abordó diferentes aspectos relacionados con su carrera en el Real Madrid, como por ejemplo su relación con el entrenador Zinedine Zidane y con el capitán Sergio Ramos.

Uno de las situaciones más delicadas de todas con las que tuvo que lidiar el portero al llegar al Real Madrid fue su relación con Sergio Ramos. Courtois confiesa que la buena relación del capitán con Keylor Navas podría haber marcado su llegada al equipo, pero la profesionalidad Ramos estuvo por encima de aquello. "Lo conocí un poco antes de llegar en unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él. Pero me recibió bien, nunca tuvimos problemas".

De menos a más con Zidane

Al referirse a Zinedine Zidane, Courtois tampoco se escondió. "Nuestra relación puede haber sido un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como con otros jugadores”, explica el portero belga. “Él mismo se dio cuenta y por eso tuvimos una buena conversación en el verano de 2019. Desde entonces nuestra relación ha crecido y ahora es muy buena. De vez en cuando se queda más tiempo entrenando conmigo, practicando pases largos... Todavía es bueno en eso".

El guardameta también valoró el aspecto motivador de su entrenador, al que al mismo tiempo define como un tipo sencillo. "Es una persona muy tranquila, un buen motivador, pero también es sencillo. Dice las cosas como son. Le gusta el enfoque personal. A veces te lleva aparte después del entrenamiento para preguntarte cómo te sientes".

Humildad, premios y juguetes

Courtois bromeó con el desbarajuste que tiene en casa y la necesidad de buscar un lugar para sus trofeos y así no tenerlos mezclados con los juguetes de sus hijos. "Pronto haré una sala de trofeos en casa. Ahora mis premios todavía están todos con los juguetes de mis hijos”. Además no dudó a la hora de quedarse con algún galardón en especial de todos los que forman su colección de condecoraciones deportivas. “Individualmente, valoro más el Guante de Oro de la Copa del Mundo. Mis predecesores para ese trofeo además son grandes nombres. El The Best también es hermoso, pero creo eso es más una encuesta de popularidad".

Sin embargo los trofeos no lo son todo para el portero del Real Madrid, que ni mucho menos se considera el mejor del mundo en su posición. "No me gusta decir eso. Creo que pertenezco a los mejores, incluidos Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson... Los porteros también tenemos rachas. En un momento determinado eres imbatible, luego otro está mejor... Todos tenemos cualidades buenas y distintas".