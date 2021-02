Las hijas de Maradona declaran como testigos: "Le daban una pastilla misteriosa para que le diera asco el alcohol"

La investigación de las causas que rodearon a la muerte de Diego Armando Maradona sigue su curso cuando se cumplen tres meses del fallecimiento del mito argentino.

La Fiscalía trata de esclarecer en qué circunstancias se marchó el '10' y esta semana llamó a declarar a dos de sus hijas, Gianinna y Jana. Ambas aseguraron que los hábitos de su padre continuaban incluyendo el alcohol y la marihuana, y señalan que los médicos imputados, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, estaban al tanto de la situación.

"Lo vi alcoholizado y en alguna oportunidad creo que estaban presentes Luque o Cosachov", aseguró Jana, hija de Maradona y Valeria Sabalain.

"El personal de la Clínica Olivos quería internarlo en una clínica especializada y Luque se oponía y se agarraba la cabeza. Cosachov respaldó la internación domiciliaria propuesta por Luque. Me daba cuenta por el olor que mi papá fumaba marihuana con Charly", añadió.

"La pastilla misteriosa"

Gianinna, por su parte, explicó que su padre recibía una pastilla que provocaba rechazo hacia el alcohol: "A mi papá le daban una pastilla misteriosa para que si tomaba alcohol le diera asco o rechazo".

Asimismo, la segunda hija de Maradona con Claudia VIllafañe, contó que al 'Pelusa' le cambiaban el teléfono cada dos por tres y que él no sabía usarlo con normalidad, lo que dificultaba su comunicación con el exterior: "A mi papá le cambiaban el teléfono constantemente. Mi papá no sabía usarlo, no sabía cambiar el chip. Solo sabía mandar mensajes de voz. Y siempre había alguien dictándole".

La Fiscalía continúa recogiendo testimonios y pruebas para determinar la implicación de los dictados doctores, acusados de homicidio culposo, en la muerte del ídolo de Argentina.