Una figura del rugby italiano se retira del Seis Naciones: "No puedo vivir otros dos meses en una burbuja"

Una de las estrellas de la selección italiana de rugby ha anunciado su baja del próximo Torneo de las Seis Naciones debido a la "fatiga mental y física" que ha arrastrado durante este último año, debido a la pandemia y todo lo que ha conllevado para los deportistas profesionales para poder llevar a cabo su trabajo.

Es el caso de Matteo Minozzi, que ha anunciado en sus redes sociales su ausencia en el torneo por excelencia del rugby, explicando que todas las consecuencias que ha traído el coronavirus han podido con él, en un año completamente atípico también a nivel personal.

"En el último año han cambiado muchas cosas, cambiándome de país y unos meses después teniendo que vivir el confinamiento del Reino Unido lejos de todos, ha sido un gran y difícil reto", escribió el jugador de 24 años en redes.

"Quise ser honesto con Franco Smith (seleccionador italiano) y lo quiero ser con todos los aficionados italianos que creen en mí y que me quieren. Estoy física y mentalmente cansado, es demasiado vivir otros dos meses en una burbuja", explicó a sus seguidores sobre el motivo de su ausencia.

"Espero que aunque no la compartáis, entendáis mi elección. Apoyaré a mis compañeros de equipo como siempre he hecho por la selección nacional y le deseo a mis compañeros y al cuerpo técnico la mejor de las suertes. No puedo decidir si y cuándo vuelvo, pero espero que me vuelvan a dar la oportunidad. ¡Forza Italia!", concluyó.