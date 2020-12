Grosjean no correrá finalmente en Abu Dhabi y se despedirá de la F1 pilotando un Mercedes

La carrera de Romain Grosjean en la Fórmula 1 parece haber alcanzado ya la línea de meta después de que el piloto francés anunciase que no correrá en el último gran premio de la temporada, en Abu Dhabi, y cada día parece acercarse más a la retirada. Tanto el francés como Haas han confirmado su ausencia como decisión prudente para su salud.

Gorsjean ha confirmado junto a la escudería la noticia a través de un comunicado en el que explica la dura decisión que ha tenido que tomar, después de decidir viajar a Suiza para seguir con su tratamiento y recuperación tras el accidente en el GP de Bahrein.

"Con gran tristeza, no podré participar en mi última carrera en Abu Dhabi ni estar con el equipo allí", comenzó en un mensaje con aires de retirada. "Hemos intentado todo lo posible con el doctor para recuperar y reparar mi mano, pero el riesgo de correr es demasiado grande para mi recuperación y mi salud. Por lo tanto, la decisión que he tomado es que no voy a correr", añadió.

"Es una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero es obviamente una de las más sabias. Echaré de menos al equipo, pero les estaré apoyando igual que siempre", concluyó. "Naturalmente, estoy muy triste de que Romain se pierda lo que iba a ser su última carrera con Haas", apuntó Guenther Steiner, director de la escudería

De esa manera, todo apunta a que Grosjean, sin un asiento para la próxima temporada de Fórmula 1, terminará retirándose al término de 2020, después de 179 carreras en las que se ha subido 10 veces al podio, siendo la segunda plaza su mejor posición (Canadá 2012 y EE UU 2013).

Despedida por todo lo alto

Sin embargo, el francés podrá volver a subirse a un monoplaza para despedirse de la que ha sido su vida en los últimos 11 años, desde que debutó en 2009 con Renault. Por lo menos, esa es la promesa que ha hecho Toto Wolff, el jefe de equipo de Mercedes, que le ha hecho una oferta a Grosjean que difícilmente podrá rechazar.

"Si se nos permite hacerlo y nadie más dentro del universo de equipos para los que él ha corrido le dan una oportunidad como esta, nosotros lo haríamos", aseguró Wolff para Autosport sobre la posibilidad de que Grosjean se suba al volante del Mercedes W10 que ganó el Mundial en 2019 en un test de manera privada.