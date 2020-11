Sale a la luz el último mensaje de Maradona a su hijo más pequeño: "Mi ángel no tiene parangón con nada"

Continúan saliendo a la luz detalles de cómo fueron los últimas días de Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre de un paro cardíaco a los 60 años de edad.

Con muchas incógnitas y en medio de a polémica con su médico, Leopoldo Luque, investigado por negligencia y que tuvo que salir ante los medios a defenderse, hay otros detalles que escapan de la polémica y se centran en lo estrictamente personal.

Es el caso del último mensaje que 'el Diego' le envió a su hijo más pequeño, Diego Fernando, fruto de su relación con Verónica Ojeda.

El mensaje fue una nota de voz que le hizo llegar a través de Mario Baudry, actual pareja de Ojeda, a quien Maradona quiso mandar un mensaje de aprobación y de paso le pidió que cuidara de su hijo.

"Hola Mario, habla Diego. Yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos", decía Maradona al inicio del audio.

Le pidió a Baudry que cuidara de ella y, sobre todo, de Diego Fernando: "Me cuidás a mi ángel, que no tiene parangón con nada. Tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana", sentenció el 'Pelusa'.