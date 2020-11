La jugadora que no guardó un minuto de silencio por Maradona: "Me niego a hacerlo por un violador y maltratador"

En los últimos días se han sucedido los homenajes a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles de un paro cardíaco a los 60 años. Sin embargo, varios sectores feministas no vieron con buenos ojos que se despidiera con honores a alguien que en su vida personal fue violento.

Ese ha sido el caso de Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF, que este domingo disputó un amistoso contra el Deportivo de la Coruña.

La jugadora se negó a guardar, junto al resto de futbolistas, un minuto de silencio por Maradona: "Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda", dijo.

El '10' murió el mismo día internacional con la violencia de género y a Dapena le parece que se debió de rendir homenaje también a las víctimas de la misma: "Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador".

"Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares", añadió, en declaraciones a Pontevedra Viva.