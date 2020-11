La última entrevista de Diego Maradona: "Fui y soy muy feliz, a la gente le estaré eternamente agradecido"

Diego Armando Maradona murió este miércoles a los 60 años de edad tras sufrir un paro cardíaco. Una pérdida de un impacto incalculable para el mundo del fútbol que ha conmocionado a todo el planeta. El diario argentino Clarín ha recuperado la última entrevista que concedió 'el Diego' a ese mismo medio el 30 de octubre, con motivo de su 60 cumpleaños.

"Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos", hacía balance el '10', sobre su estado de ánimo y la pérdida de sus padres.

Cuando reapareció como entrenador en Argentina, después de mucho tiempo fuera, Maradona tenía, confiesa, miedo de que el cariño de la gente ya no fuera el mismo hacia él, pero todo lo contrario:

"Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no me lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo... Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar", contaba.

Y miraba con optimismo al futuro, con deseos de que la pandemia desaparezca: "Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer. Yo confío en (Vladimir, el presidente de Rusia) Putin, estoy seguro de que en poco tiempo va a tener una vacuna porque esto ya no se aguanta más".