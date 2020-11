Las frases más célebres de Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, nacido un 30 de octubre de 1960 en Lanús y fallecido este 25 de noviembre en su casa de Buenos Aires, era conocido como 'El Pibe de Oro' aparte de 'Pelusa' y es considerado como uno de los más grandes jugadores de fútbol de todos los tiempos.

Su gol contra la selección nacional en los cuartos de finales del Mundial de 1986 en México es considerado como mítico, momento en el que se inventó en la historia del fútbol el concepto 'La mano de Dios'.

He aquí una recopilación de algunas de sus frases más célebres:

-"Los penaltis los falla solo quien tiene el coraje de tirarlos".

-"Si estuviera vestido con un traje blanco en un matrimonio y llegase un balón embarrado, lo pararía con el pecho sin pensarlo".

-"No se puede ser un fenómeno todo el año. Maradona no siempre juega de Maradona".

-"Por mi madre estaría dispuesto a matar, a dejar el fútbol. Mi madre es el amor más grande de mi vida"

-"Lo juro sobre mis hijas: no me he drogado jamás". Para en 1996 decir: "He sido, soy y siempre seré un drogadicto".

-"He metido con un gol con mi cabeza y con la mano de Dios".

-"Ver jugar a Messi es mejor que tener sexo".

-"He hecho todo lo que he podido y no creo que me haya ido mal".

-"Tengo dos sueños: el primero es jugar un Mundial y el segundo, ganarlo". (junio de 1978)

-"El fútbol inglés no me gusta. Además, yo solo quiero entrenar por la tarde".(mayo de 1984).

-"Me están matando, no pueden tenerme siempre en esta incertidumbre. El Barcelona debe decidir lo antes posible si me quiere mantener en el equipo o no. A estas alturas parece ya todo resuelto, además, la oferta del Nápoles solo puede considerarse excelente" (1984).

-"Quiero convertirme en ídolo de los chicos pobres de Nápoles, porque ellos son como yo era en Buenos Aires" (1984)

-"Sí, he discutido con el Papa. Lo he hecho porque he estado en el Vaticano y he visto todos los techos de oro que tiene y después he escuchado al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los niños pobres. Entonces, ¡vende el techo o haz algo¡" (1985)

-"Cristiano Ronaldo es un fuera de clase increíble, lo haría jugar también de noche porque él no se esconde jamás, no pide nunca quedarse fuera porque tenga u dolor en la pierna. ¡Qué carisma!. Va al campo como si fuera al baño, con la misma naturalidad".

-"¿Existe una Maradona femenina? Sí, Ornella Muti".

-"Si no soy feliz por dentro, no seré capaz de ser un campeón".

-"Yo corro, yo lucho, pero sobre todo, dialogo con la pelota para divertir a la gente".