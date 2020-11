Kyrgios y su depresión: "No tenía ningún sentimiento de alegría, no deseaba estar ahí"

Nick Kyrgios siempre ha sido uno de los jugadores más polémicos del circuito ATP, protagonizando varias acciones y reacciones que le han valido críticas de todas partes. Sin embargo, el australiano es noticia por haber abierto una vez más su lado más personal, en una entrevista a 'The Age', desvelando que llegó a pensar dejar el tenis.

"Estaba viendo a un psicólogo antes de la ATP Cup a principios de este año y estaba pensando que tal vez era hora de tomarme un año libre", reconoció Kyrgios, quien añadió que "no podía ver ni una pista" de un deporte que ya no le hacía feliz.

"No tenía ningún sentimiento de alegría, no deseaba estar ahí. No tenía motivación, ni sentía que podía crecer personalmente. Simplemente seguía mis patrones, por inercia. No me hacía feliz, de hecho, me quitaba energía", explicó.

Tal era su sentimiento de apatía que Kyrgios estuvo muy cerca de retirarse, como explica en la entrevista. "Empezó a tener un impacto negativo en mi vida. Pensaba: 'quizás esto no significa que tengo que dejarlo del todo, pero igual necesito tomarme un descanso", mencionó sobre el tenis. "Me arrepiento de haber visto a psicólogos. Siento que todo lo que me dijeron estas personas era incorrecto. Yo mismo salí de esa situación".

"No tenía motivación, ni sentía que podía crecer personalmente"

Y es que fue el confinamiento el que pudo sacar a Kyrgios del pozo, desconectando de la vida del deportista de élite, como él mismo reconoce. "Este tiempo en casa me ha venido genial. He podido desconectar y aventurarme en algunas de mis pasiones, estar en casa y aportar a mi comunidad. Eso era lo que necesitaba".