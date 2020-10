Kyrgios: "A veces el tenis es un deporte de mierda"

Nick Kyrgios nunca deja indiferente. El tenista australiano se corta a la hora de expresas sus opiniones aunque estas le hayan costado algún que otro detractor. Recientemente ha concedido una entrevista a la televisión ABC en la que, directamente, asegura que a veces odia el tenis.

"Me encanta lo que puedo sacar del deporte. Muchos niños pequeños me admiran ahora. Pero a veces el tenis es un deporte de mierda. Es tan frustrante que tienes que ser increíblemente paciente", dijo.

Y añadió que, además, perder no le sienta bien: "Perder es una mierda. Hay momentos en los que me encanta entrenar, me encanta jugar. Y hay momentos en los que lo odio".

Por su carácter, Krygios cree que muchos no le aceptan: "La cultura del tenis ha dificultado que la gente acepte el éxito de un jugador como yo", comentó el actual número 40 del mundo.

"Se supone que es un deporte de caballeros blancos. Así que ver a alguien de color como yo salir, ser diferente y tener éxito, no es tan fácil de ver a veces", sentenció.