Beatriz Morillo, atleta diagnosticada con cáncer de mama: "Tengo la suerte que no tuvo mi madre, seré una mujer completa"

Beatriz Morillo es conocida en el mundo del atletismo y también es una de las valientes que lucha contra el cáncer de mama. Tras finalizar el confinamiento, la corredora madrileña, que batió el Récord Guinness de medio maratón y 10 km con carrito de dos niños, fue diagnosticada con esta enfermedad, de la que ha sido operada recientemente.

La atleta y entrenadora relata en primera persona cómo le pospusieron la prueba anual que se realiza desde los 18 años por el estallido de la pandemia. Se la debía realizar en abril pero le cancelaron la cita y no se la hizo hasta agosto.

Fue entonces cuando "gracias a esa mamografía vieron unas microcalcificaciones sospechosas que no estaban el año anterior me lo han diagnosticado a tiempo, gracias a eso me han dicho que estoy en tiempo y ha sido una suerte muy grande", explica.

La prevención es uno de sus principales consejos para todas las mujeres, ya que "es super importante y puede salvar vidas. Llevo haciéndome pruebas desde que tengo 18 años. Conozco la enfermedad por un familiar muy cercano, que es mi madre. Ella padeció cáncer de mama hace 26 años y actualmente lo ha superado y lo he vivido muy de cerca. A mí me dijeron que debía realizarme una ecografía de mama anualmente hasta los 35 años y a partir de esa edad una mamografía anual con una ecografía también, como complemento a la otra prueba".

"Estoy en tiempo"

Su rapidez a la hora de volver a pedir la cita perdida de abril puede ser clave, ya que "gracias a esa mamografía me lo han diagnosticado a tiempo. Gracias a eso me han dicho que estoy en tiempo y ha sido una suerte muy grande".

Cuando le diagnosticaron el cáncer de mama "lo primero que me pasó por la cabeza fueron mis hijos. Tengo dos niños de 3 y 5 años y ahora mismo lo más importante son ellos, me preocupa un poco el día de la operación, que ellos estén bien, que no me echen de menos, el no poder abrazarles durante un tiempo... eso es lo que me vino en el momento en el que me dijeron que debía someterme a una mastectomía".

En cualquier caso Morillo desprende optimismo por los cuatro costados, lo que incluso sorprendió al personal médico en el preoperatorio: "La anestesista me decía que no entendía cómo iba con tanta positividad y con esa alegría. Le dije que cuanto antes pase, mejor. Al final, es una enfermedad que afecta a millones de mujeres, ninguna estamos exentas y tarde o temprano en el fondo me lo esperaba. Al haberlo vivido desde pequeñita con mi madre es algo como que lo piensas cada año y piensas que algún día igual aparece, pero no esperaba que fuera con 38 años".

"Que no esté extendido"

Su forma de encarar la situación no quiere decir que no sintiera ciertos "miedos", como por ejemplo "que no esté extendido", pero celebra "que he tenido suerte" por la rápida detección del cáncer. Al recibir la noticia "me puse en contacto con una doctora que además es la fundadora de 'Corre en Rosa', con Ramiro Matamoros, el que fue mi entrenador muchos años. Hacen una gran labor por las mujeres con cáncer de mama... tienen un grupo de entrenamiento que les ayuda a enfundarles ese positivismo, esa fuerza para luchar contra la enfermedad a través del atletismo y la verdad es que ella, al haber pasado por la enfermedad también, me ha transmitido mucha tranquilidad".

Beatriz envía un consejo a quienes combaten la enfermedad: "El cáncer de mama se cura, yo lo he vivido con mi madre y hay que ser positiva y afrontar la enfermedad como algo natural. Hay mucha gente que le da apuro hablar del cáncer o decir la palabra cáncer, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es un obstáculo en la vida y pienso que hay que dar gracias porque es de pecho, que gracias a dios hoy está muy estudiado, muy avanzado, y yo voy a tener la suerte que no tuvo mi madre hace 26 años. Ella está mutilada prácticamente... hoy en día con todas las técnicas y todos los avances yo prácticamente voy a volver a ser una mujer normal y completa, creo que hay que ser positiva, pensar en lo bueno y nada, si me dejan mejor, pues mejor también".