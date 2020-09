Koeman, sobre el 'caso Suárez': "Parece que soy el malo de la película"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no es "el malo de la película" en el 'caso Luis Suárez', y ha desvelado que su marcha fue "una decisión del club" que él apoyó, explicando que no supone "ningún problema" hacer cambios en el equipo, además de entender que el argentino Leo Messi esté "triste" con la marcha del uruguayo, pero recalcando que no tiene "ninguna duda" respecto a su compromiso.

"Tengo que decir que parece que yo soy el malo de esta película, pero no es así. Después de mi llamada a Luis he demostrado respeto por la persona y jugador que es, y él ha entrenado al máximo. Le dije a Luis que tenía complicado jugar, pero que si se quedaba era uno más de la plantilla. Son decisiones de parte del club. Antes de que yo firmase mi contrato con el Barça, el club estuvo pensando en cambiar cosas", confesó en rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

En este sentido, reconoció que él trató de "apoyar estar decisiones". "Pero no ha sido solo una decisión por mi parte como entrenador, sino que son decisiones del club también. Se nota que hay gente muy joven con posibilidades. Estas cosas son parte del fútbol. Con Luis nos respetamos, hemos hablado claramente sobre su futuro. Le deseo toda la suerte del mundo en el Atlético de Madrid", explicó.

Además, el preparador neerlandés aseguró que desde su llegada "nunca" ha tenido "un día tranquilo". "Si hay que hacer cambios, siempre hay gente en contra y a favor, no es problema para mí. Estoy en el club más importante del mundo, hay expectación. Ojalá que tengamos un poco más de tranquilidad para concentrarnos en nuestro trabajo", deseó.

También restó importancia al enfado de Leo Messi por la marcha del uruguayo, y reiteró su confianza en él. "Es normal que un jugador esté un poco triste después de que un amigo se marche del club. Lo más importante es cómo Leo ha estado en los entrenamientos y en los partidos, y ha sido un ejemplo para todos. No he visto ningún entreno en el que no haya estado bien, aunque esté afectado. Lo ha demostrado en los entrenamientos del viernes y de esta mañana y lo va a demostrar en los partidos. No tengo ninguna duda sobre Leo en ese sentido", apuntó.