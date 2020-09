Investigan irregularidades en el examen de italiano de Luis Suárez: "Cobra 10 millones, debe aprobar"

El culebrón sobre el futuro de Luis Suárez sigue dando que hablar, después de que la policía italiana esté investigando posibles irregularidades en el examen de italiano que el delantero uruguayo completó cuando todo apuntaba que ficharía por la Juventus.

Las autoridades financieras del país transalpino sospechan que las preguntas y las notas finales fueron pactadas antes del viaje de Suárez a Perugia, donde completó el examen para obtener la ciudadanía y facilitar su llegada a la Juve.

Los investigadores están recopilando información y documentación en la universidad de la capital de Umbría que demostraría que las preguntas fueron pactadas previamente y que incluso las puntuaciones habían sido asignadas de antemano.

Las autoridades italianas emitieron un comunicado firmado por rl fiscal Raffaele Cantone en el que explica que “de las investigaciones se desprende que los temas tratados por el examen fueron previamente pactados con el candidato y que la puntuación relativa se le atribuyó incluso antes de la realización del mismo”.

Comunicado sobre el examen de Luis Suárez

Escuchas telefónicas



Los medios italianos comienzan a desvelar detalles de la investigación que involucra a la Universidad para Extranjeros de Perugia, donde se han interceptado frases reveladoras a través de escuchas telefónicas.

"Tiene un salario de 10 millones, debe aprobar el examen", fue una de las más contundentes, según La Gazzetta dello Sport, que apunta a que altos cargos del centro están siendo investigados.

"No es que debería, debe y aprobará, porque con 10 millones por temporada de sueldo puedes estropearlo porque no tiene B1", apuntan desde el medio italiano, pese a que en las mismas conversaciones se escucha: "pero no conjuga verbos".

De los extractos que han salido a la luz también se desprende que la dirección de la universidad estaba al tanto de las irregularidades, ya que una conversación entre sus autoridades recoge: "Tú dime qué nota le doy y me voy", y la respuesta: “Pon los 3, ayer escuché al rector que esa es la línea”.

Las mismas escuchas recogieron que una de las partes admite que "mi miedo son los periodistas, que hacen dos preguntas y esto entra en crisis".