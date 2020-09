Palo de Luis Enrique a Messi y a Bartomeu: "Los clubes están por encima de jugadores y presidentes"

El seleccionador nacional español, Luis Enrique Martínez, lamentó que la decisión de Messi de quedarse en el FC Barcelona no se haya producido de manera amistosa y explicó que "los clubes están por encima de todas las personas", tal y como se ha demostrado a la largo de la historia.

"Es un tema muy delicado. No sé si pronunciarme con una reflexión general, pero sí... lo voy a hacer. Los clubes están por encima de todas las personas, por encima de jugadores y presidentes", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido contra Ucrania de este domingo.

"Sabemos que Messi ha hecho del Barça uno de los mejores clubes del mundo, pero el Barça ha ganado títulos siempre. Es evidente que ha habido una relación maravillosa con muchos títulos de por medio. Leo ha hecho que el Barcelona creciera, pero me hubiera gustado mucho más que hubiera habido un acuerdo entre las dos partes", admitió el asturiano, que entrenó a Messi en su periplo como técnico culé.

Ese acuerdo hubiera permitido que "las dos partes fueran felices" y "hubiera sido más positivo si hubiese sido amistoso". "Cuando se vaya Messi será una pena pero el club seguirá ganando títulos porque siempre lo ha hecho", finalizó Luis Enrique al respecto.

La nueva generación de la selección

El seleccionador pidió paciencia en el proceso de construcción de esta nueva España y recordó que "compararse con la generación que ganó el Mundial" hace una década "puede llevar a equivocaciones", además de elogiar al grupo de jóvenes debutantes antes de medirse a Ucrania en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

"Pese a la juventud de algunos, mis jugadores son maduros y tienen experiencia para saber que tienes que aprender a convivir con las críticas en el fútbol profesional. La generación que ganó el Mundial será siempre un referente, pero compararse con ellos puede llevar a equivocaciones. Ellos nos han abierto las puertas y nos han dicho que es posible ganar", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido, donde dejó claro que deben elaborar su "propio camino".

Metido en el partido contra Ucrania, Luis Enrique no dio una sola pista al rival. "Estamos pensando continuamente en el once, si repetir el bloque o buscar jugadores de refresco. Podría cambiarlos a todos para conseguir un equipo fresco pero con debuts de jugadores. Más o menos lo tengo despejado, pero Shevchenko -el seleccionador de Ucrania- es muy listo y no quiero darle pistas. No quiero dar ventajas a Ucrania porque ya juega bastante bien como para decirle quién juega", añadió Luis Enrique.

En este sentido, el seleccionador recordó que sólo mira por el bien de España. "No miro que jueguen todos y que todos acaben contentos. Por gustarme, me gustaría que fuese muy felices, pero yo voy a decidir en función de lo que he visto entrenando y de lo que necesita el partido. Es posible que repitan pocos, algunos o muchos. Aquí hay pocas concesiones", apuntó el asturiano, que no dio una sola pista sobre la alineación.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Tenemos la posibilidad de repetir el bloque, de buscar jugadores de refresco, podríamos cambiarlos a todos... Más o menos lo tengo despejado, pero Shevchenko es muy listo y no quiero darle pistas, que juegan bastante bien"#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederaciónpic.twitter.com/xUWNZsSuDx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2020

Preguntado por sus elogios a David de Gea tras su buena actuación en Stuttgart, Luis Enrique sabe que "cuando haga una cagada" en la Premier, le irá "de vuelta". "No he dicho que las críticas a David fueran injustas, al final si eres profesional las tienes que aceptar. Simplemente hice una reivindicación sobre David porque lo he seguido todo el año y es evidente que ha cometido algún error, pero su temporada es de notable alto rozando el sobresaliente", indicó.