"Koeman sólo se preocupaba de que hubiera vino en la cena": así fue el paso del holandés por el Valencia

Ronald Koeman sustituirá a Quique Setién en el banquillo del FC Barcelona, en la que supondrá la segunda etapa del exdefensa como entrenador en LaLiga.

La primera fue en la campaña 2007/08, cuando el aún seleccionador neerlandés dirigió al Valencia... y salió bastante regular. La mala relación de Koeman con la plantilla, especialmente con algunos pesos pesados, fue clave para que su marcha fuese más bien polémica. Dejar fuera a Angulo, Cañizares o Joaquín le granjeó numerosas críticas, especialmente porque los resultados no acompañaron.

Koeman cogió al Valencia en noviembre de 2007, a cuatro puntos del líder y en posiciones europeas. Seis meses después, fue destituido pese a haber ganado la Copa del Rey pero con el equipo a sólo dos puntos de los puestos de descenso: sólo logró 18 puntos en 22 partidos. Aún así, él cree que le despidieron muy pronto. "No tuve tiempo de seguir. El problema, insisto, es el club. Ni antes ni después mío hubo tranquilidad en la directiva", analizó años después.

Una de las críticas más duras llegó de Joaquín, el hoy capitán del Betis. El gaditano acusó directamente a Koeman de ser demasiado aficionado a la bebida: "De lo único de lo que se preocupaba era de que hubiera cinco o siete botellas de vino en la cena. Que se acostaba calentito".

"En cinco meses ha destrozado el equipo y tiene la poca vergüenza de no despedirse del vestuario y decir las cosas a la cara", criticó al neerlandés, del que además dijo que no tenía ningún tipo de relación con la plantilla y de enviar a Jose Mari Bakero (su ayudante entonces) a hablar con los jugadores.

"Ha demostrado ser mal entrenador y de buena persona tiene poco. En los últimos partidos quería imponer un sistema que no... que no tiene cojones ni de explicarlo. Así es complicado que el futbolista haga lo que tú quieras. Pero es que no tiene cojones ni para eso. Había veces que teníamos que explicar nosotros en la pizarra cómo debíamos jugar", señaló en una entrevista en 'El Larguero' que ahora se ha vuelto a viralizar.

La predicción de Albelda

Otro de los 'popes' de aquel Valencia era David Albelda, que años después de la marcha se refirió con ironía a la calidad de Koeman como entrenador.

"Ojalá algún día entrene al Barcelona así se igualaría algo la liga", escribió el exfutbolista en 2014. Seis años después, es más que probable que su deseo se haga realidad.