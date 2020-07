El silencio de Rubiales: ni rastro del presidente en La Coruña ni en Fuenlabrada

El fútbol español implosionó esta semana con el brote de coronavirus dentro de la plantilla del CF Fuenlabrada, horas antes de que se tuviese que enfrentar al Deportivo de La Coruña en el partido correspondiente a la última jornada de la Segunda División. Un partido que terminó suspendiéndose, pero que ha cobrado menos peso, al certificarse el descenso matemático de los gallegos a Segunda B.

En unos días de fuego cruzado entre los distintos equipos y organizaciones, el número de contagios dentro del equipo sigue subiendo, rozando ya la treintena de infectados dentro del Fuenlabrada, además de otras personas ajenas al club, que estuvieron contacto con ellos.

Los madrileños, en la mira de todos los que sospechan que se han saltado el protocolo; LaLiga, como objetivo de las críticas al no suspender la jornada tras conocer los positivos; y varios equipos de Segunda como el Elche, el Deportivo o el Numancia, perjudicados por la celebración de la jornada.

Sin embargo, parece haber un "oasis de paz" en medio de la tormenta que asedia el desierto que es el fútbol nacional. Desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, no ha salido ningún mensaje desde los despachos del Presidente, Luis Rubiales.

Pese a que la RFEF sí que ha emitido algún comunicado en referencia a la situación, ninguno lleva la firma de su presidente, que en este tema todavía no se ha pronunciado al respecto.

El que es el máximo mandatario dentro del fútbol español se mantiene ajeno y en silencio mientras el resto de estamentos se encuentran en guerra. Rubiales, que desde el 30 de junio cerró su cuenta de Twitter, pensando en clave electoral, no quiere dar ningún paso en falso que pueda comprometer su prácticamente asegurada reelección.

Sus intenciones de no pronunciarse con vistas a los comicios, se hacen más visibles aún al comparar otros escenarios en los que LaLiga y Tebas han tropezado o se han salido de lo habitual, como el caso del fútbol los lunes o los horarios mañaneros, donde no duda en atizarles siempre que puede. Una ocasión fantástica para hurgar en la herida de su gran enemigo dentro del fútbol español... que no quiere aprovechar.

A cambio, la ausencia de la figura de un líder en el fútbol español, en uno de sus momentos más convulsos. A diferencia de su primera gran decisión cuando arrancó este mandato, cuando echó a Lopetegui del banquillo de La Roja a dos semanas del Mundial, esta vez Rubiales opta por un papel más discreto... tan discreto que ni se le ha visto.