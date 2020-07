Garbiñe Muguruza: "Prefiero jugar el US Open porque soy una competidora nata"

"Entiendo que haya sensaciones mixtas (sobre jugar el US Open). Va a ser difícil y las circunstancias no son las adecuadas ni como antes, pero en mi caso es mejor jugar que no porque soy una competidora nata y me gustaría competir", señaló Muguruza en unas declaraciones facilitadas por 'Caser', aseguradora de la que es embajadora y con la que ha grabado un nuevo anuncio publicitario.

La exnúmero uno calificó como "un 'shock'" el que se detuviese una temporada que había empezado "genial" disputando la final del Abierto de Australia. "Estaba muy motivada porque tenía muy buenas sensaciones y por fuerza mayor tuve que parar, pero tengo ganas de volver", apuntó.

Ahora, tiene "en mente jugar los torneos americanos de preparación para el US Open" y luego participar "en la gira de tierra batida que acaba en Roland Garros". "Quiero jugar el máximo de torneos posibles", admitió Muguruza, que sabe que el mundo del tenis tendrá que "hacer un esfuerzo" como el resto de deportes para "no tener público ni las facilidades de antes"

"Si jugamos mucho tiempo sin público nos acostumbraremos, pero es una lástima porque me encanta jugar en esos estadios grandes llenos de gente y emoción. Espero que poco a poco puedan ir incrementando el número de fans en los clubs y estadios", deseó la de Caracas.

Lo que tiene claro la ganadora de dos 'grandes' es que "después de esta cuarentena y unas circunstancias tan especial va a haber muchos resultados sorpresa". "A cada jugadora le habrá afectado de una manera diferente en los entrenamientos, el ritmo de vida y el de competición y va a llevar su tiempo volver a estar donde estaba todo el mundo", opinó.

También celebró tener como entrenadora a Conchita Martínez, con la que está haciendo "un trabajo muy bueno" y a la que conoce "de hace muchos años". "Tenemos una relación muy cercana y nos entendemos mucho como jugadora-entrenadora porque ella también lo fue, tenemos una conexión especial", confesó.

Para Muguruza, el confinamiento le ha resultado "interesante" para verse "en una situación diferente y de estar en casa como una persona 'normal' después de 15 años sin parar". "Todo lo que era cotidiano para la gente para mí era diferente", expresó. Además, al vivir en Suiza, donde las restricciones por la pandemia no eran tan duras, ha podido "salir" y entrenarse "también un poco fuera de casa".

La hispano-venezolana ocupó el tiempo libre en "darle alegría a la mente" y por eso realizó "diferentes cursos de fotografía, psicología o cocina", aunque reconoce que lo que "más" echó de menos fue "viajar, estar en movimiento y socializar".

Finalmente, un tono más personal, indicó al "basket" como el otro deporte que elegiría que no fuera el tenis, que le gustaría jugar una 'pachanga' divertida con "Julio Iglesias" y haber vivido "la época de los 60 en Wimbledon con esos vestidos y las raquetas de madera". También señaló a su primer Campeonato de España como su mejor recuerdo. "Era pequeñita y fue una sorpresa, fue como mi primer súper trofeo", resaltó.