Carlos Sainz saldrá a por el podio desde la 3ª posición de la parrilla del GP de Estiria: "¡Olé, olé y olé!"

Carlos Sainz buscará reeditar el podio de su compañero Lando Norris la semana pasada en el mismo circuito, después de conseguir su mejor clasificación histórica en un sábado frenético marcado por la lluvia que a punto estuvo de llevarse por delante todo el sábado del GP de Estiria.

El español logró una histórica tercera posición, y arrancará por detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen, que a punto estuvo de lograr la pole de no ser por una salida de pista en el último momento.

Aquí se dejó Verstappen sus opciones de pole. #AUT2movistarF1pic.twitter.com/Ay3Trugyy0 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) July 11, 2020

La clasificación arrancó con 45 minutos de retraso sobre el horario previsto. La lluvia ya se llevó por delante los terceros entrenamientos libres, y en el momento de la tanda oficial más importante hubo amago serio de suspensión.

No fue hasta que escampó ligeramente cuando todos salieron a rodar, para lograr una frenética vuelta ante el peligro de que se volviera a parar la sesión. Algunos, como un Sergio Pérez que se quedó en la Q1, se vieron perjudicados por la lluvia, y otros beneficiados, caso de George Russell, que con el Williams saldrá 12º. Para otros no fue ni malo ni bueno, ya que el 10º puesto de Sebastian Vettel y el 11º de Charles Leclerc no iba a ser mucho mejor en la pista en seco.

La españolísima celebración de Sainz

Todo se decidió en la Q3. Los Mercedes parecían los más fuertes, como así fueron, pero Verstappen les puso las cosas muy difíciles. El 'león' neerlandés tiene que quitarse de encima el mal sabor de boca del abandono del pasado domingo, y trató de arrebatarle la pole a Hamilton hasta el último instante, sin lograrlo.

Sin hacer mucho ruido, y gracias a hacer una vuelta increíblemente buena en el momento clave, Sainz logró un memorable 1:20.671, que le permitió superar a Valtteri Bottas, teóricamente superior, y por tanto saldrá tercero tras Hamilton y Verstappen.

En una clasificación dificilísima como esta, las manos de los pilotos se impusieron a las cualidades técnicas de los coches, y la alegría de Sainz es más que significativa. "¡Olé, olé, olé y olé!", gritó el madrileño.