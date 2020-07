Dani Alves se une a las críticas al arbitraje del Real Madrid: "Ya nos lo enseñaron"

El arbitraje de González González el pasado domingo en San Mamés, en el Athletic - Real Madrid sigue trayendo cola. Si primero fueron los jugadores del equipo bilbaíno los que compartieron su incredulidad con la actuación del colegiado y del VAR, horas más tarde fue el Barcelona quien movió ficha.

El presidente Josep María Bartomeu, tras el partido de los azulgranas, afirmó que "el VAR no está a la altura" y aseguró que "siempre favorece al mismo equipo". El último en sumarse a esta ola de críticas ha sido el exazulgrana, Dani Alves, que tiró de su usual ironía para darle un palo a los blancos.

Um dia nos enseñaron que tieniamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazara y así fue..... 🤪 🤪 https://t.co/WVWfwe0eGo — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020

"Un día nos enseñaron que teníamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcanzará y así fue...", dejando caer que al Real Madrid le benefician los árbitros y por eso mismo hay que dar ese plus de rendimiento.

Tras el partido en San Mamés, muchos fueron los jugadores del Athletic que también protestaron por el doble rasero del árbitro para acudir al VAR en el penalti de Dani García y en el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García. El más duro fue Muniain, cuyas declaraciones iban dirigidas al club y al colectivo arbitral.

"No he visto el penalti repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones. La diferencia es que en un área la han revisado y en la otra no", comentó tras el encuentro.