Muniain estalla contra el arbitraje: "Estamos viendo cómo es la tónica y a favor de qué equipo se decantan las decisiones"

El Athletic - Real Madrid de este domingo correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga terminó con victoria blanca... y mucha polémica. En el minuto 73 Sergio Ramos marcó el único gol del partido desde el punto de penalti, después de que el colegiado González González señalase la pena máxima por un pisotón en una pugna por el balón de Dani García sobre Marcelo.

Sin embargo, a penas dos minutos después, los leones reclamaron penalti en una jugada similar a la del penalti. Sergio Ramos pierde la referencia de Raúl García y termina pisando también al navarro, sin balón ni siquiera de por medio. No obstante, en esta ocasión el árbitro optó por no revisar la acción en el VAR, como hizo con la de Marcelo y dejó seguir el juego.

Liga Santander jornada 34 Athletic - Real Madrid vídeo de Estelares El pisotón de Sergio Ramos a Raúl García por el que protesta el Athletic.

Esta decisión desató la ira del capitán del Athletic, Iker Muniain, quien se refirió al suceso y a otras decisiones arbitrales en favor del Real Madrid tras terminar el encuentro. Antes, Sergio Ramos quiso quitarle hierro a la acción.

-Ramos: "La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros. El que no haya conseguido los objetivos debe hacer autocrítica y culparse a la plantilla".

-Muniain: "La diferencia es que en un área la han revisado y en la otra no".#VolverEsGanarpic.twitter.com/8jH5DESZHR — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 5, 2020

"No he visto el penalti repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones", comentó tras el partido. Sus conclusión, que "la diferencia es que en un área la han revisado y en la otra no"

Dani García e Iñaki Williams se suman

Al capitán le han seguido otros de sus compañeros en redes sociales, que pese a ver la repetición de ambas jugadas con calma siguen incrédulos de la doble vara de medir. El propio Dani García se dirigió especialmente a aquellos que justifican la intención de ambas jugadas.

No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo! Si uno se pita el otro también! El Var se esta cargando el fútbol! pic.twitter.com/LjbZv4ElcJ — Daniel Garcia (@danigarcia16) July 5, 2020

"¡No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo", escribía, antes de también atizar al VAR. "¡Si uno se pita el otro también! ¡El VAR se esta cargando el fútbol!".

También se mostró por las redes Iñaki Williams, que tampoco entendió cómo el colegiado del encuentro no consideró penalti la acción de Ramos y Raúl García, compartiendo una imagen en la que se ve claramente al defensor pisando al atacante.