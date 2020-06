Robben vuelve al fútbol a los 36 años para jugar en el equipo de su infancia

Arjen Robben vuelve al fútbol. El atacante holandés, que colgó las botas hace un año al terminar su contrato con el Bayern de Múnich, anunció su regreso a la competición al firmar por el Groningen, el club donde con el que debutó en la élite en el año 2000 y del que dio el salto al PSV Eindhoven cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad.

Robben, que también jugó en el Real Madrid y el Chelsea, ya dejó caer su posible regreso a los terrenos de juego, pero puso en duda dicha posibilidad debido a su delicado estado físico.

En cualquier caso, el Groningen anunció el regreso de la que fuera la joya de su cantera dos décadas después, con 36 años.

"Tenía 12 años cuando comencé a jugar en la academia juvenil del FC Groningen. Después de una maravillosa aventura de 18 años, volveremos a casa", afirmó Robben en un vídeo publicado por el club de la primera división holandesa.

El atacante zurdo culminó su carrera tras 10 años defendiendo la camiseta del Bayern de Múnich, donde ganó ocho títulos de la Bundesliga y la Champions League de 2013 y redondeó una carrera plagada de éxitos.

El principal handicap reside en el estado físico del jugador, ya que su trayectoria se vio marcada por las lesiones, aunque él solo piensa en rendir al máximo de sus posibilidades.

"No estoy seguro de que sucederá, pero de lo que sí estoy seguro es que mi impulso y motivación estarán al 100 por ciento. Será un reto físico, pero voy por ello. Voy a trabajar duro y cuando me sienta bien, me uniré al equipo para el primer entrenamiento de la nueva temporada", afirmó.