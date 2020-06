Wesley Sneijder: "En el Real Madrid, la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga"

Wesley Sneijder ha sorprendido con unas palabras que comparte en su biografía en referencia a su etapa en el Real Madrid. El que vistiera la camiseta blanca durante dos temporadas, desvela en su libro que tuvo problemas con el alcohol en sus años en la capital.

“Era joven, disfruté del éxito y la atención, creo que las cosas empezaron a salir mal allí. No se trataba de drogas, sino de alcohol y 'rock and roll', y me acostumbré a eso”, escribe el holandés en su libro. La revista local Voetbal International ha filtrado algunos fragmentos de la obra.

“No me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga”, añadió Sneijder, algo por lo que admite que sus compañeros holandeses en el Madrid, Van Nistelrooy y Robben le advirtieron. “Me dijeron que no duraría mucho así. Estaba jugando bastante bien, pero insistían en que podía hacerlo aún mejor”.

Además, ahonda en la fama de fiestero de uno de sus compañeros, Guti, con el que solía salir habitualmente. “No puedo decir que me resistiera lo suficiente. Iba siempre con algún otro jugador, normalmente con Guti”, cuenta.

“Pude jugar mucho, pero peor y más bruscamente, menos concentrado. Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentí a mí mismo diciéndome que todo iba bien y me defendí con mi inteligencia futbolística, pero me hundí físicamente”, explico sobre su segunda temporada en el Real Madrid.