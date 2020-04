Robben relata el calvario de su mujer con el coronavirus: "Lo peor fue la presión que llegó a sentir en el pulmón"

El coronavirus ha golpeado en los hogares de muchas familias de los Países Bajos, en concreto a 21.762 personas, entre las que se encuentran Arjen Robben y su esposa.

El exfutbolista del Bayern y el Real Madrid ha contado en un podcast para el conjunto bávaro cómo pasaron la enfermedad, él desde la cuarentena sin estar afectado directamente pero sí su mujer. "Lo peor fue la presión que llegó a sentir en el pulmón y los problemas respiratorios que sufrió. No fue para nada una sensación agradable. Nos hemos dado cuenta de que la cosa no pasa de hoy a mañana, no te llegas a sentir mejor después de uno o dos días", señala sobre los síntomas que tuvo Bernardien, su pareja.

Robben tuvo que pasar unos días aislado después de que su esposa diera positivo en el primer test, acompañado únicamente por sus hijos. "Fueron ellos los que nos ayudaron a pasar esto. Fue una situación de lo más extraña. No puedes salir de casa, la gente se encarga de hacerte las compras y te las deja delante de la puerta y cuando pasa un tiempo puedes salir a meterlas. Tenemos un perro con el que tampoco podíamos ir a pasear. Lo sacaban nuestros amigos también", relata.

Robben se encuentra retirado desde el pasado verano, pero durante la cuarentena se ha mantenido en contacto con algunos de sus excompañeros del Bayern e incluso ha participado en algún entrenamiento telemático.