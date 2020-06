El representante de Thiem culpa a Djokovic de "la estupidez" del Adria Tour

El representante de Dominic Thiem, Herwig Straka, ha echado la culpa a Novak Djokovic por el polémico Adria Tour, que se ha saldado con varios jugadores infectados de coronavirus, entre ellos el propio número uno mundial, y ha asegurado que no se cumplieron las condiciones de seguridad que le habían prometido para proteger a los jugadores.

"Visto en retrospectiva, está claro que el torneo no tuvo sentido, incluso a pesar de que estaba permitido. Todos saben que fue una estupidez y ninguna disculpa pública ayuda. El único que tiene que disculparse es Djokovic porque organizó todo. Los demás jugadores estaban allí, no mataron a nadie", aseguró Straka en declaraciones al diario austriaco Der Standard que recoge Europa Press.

El representante del número tres mundial insistió en que "hay que echarle la culpa a Djokovic". "Los demás jugadores también formaron parte, pero él estuvo detrás de todo. El torneo tenía motivos honorables y el foco estaba en el concepto de caridad, pero fue en la dirección equivocada y fue mal utilizado como un espectáculo publicitario", lamentó.

Además, denunció que las condiciones no fueron las acordadas. "Antes del torneo insistí en que aclaráramos las pautas de seguridad con la Covid-19. Era indispensable que se permitiera un máximo de 1.000 espectadores y se garantizara el distanciamiento social. Solo liberé a Dominic en estas condiciones y dos días antes. Pero no lo cumplieron y eso me molesta", lamentó.

Por último, Straka descartó que Thiem, que participó en el Adria Tour, tenga que pedir perdón. "¿Por qué debería disculparse? ¿Porque jugó? Los demás se han disculpado porque han dado positivo", zanjó.