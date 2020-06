La RFEF anunciará el miércoles las elecciones a la presidencia: el 17 de agosto y Rubiales apenas tendrá rival

La Real Federación Española de Fútbol anunciará el miércoles 10 de junio la convocatoria de elecciones a la presidencia que, en principio, se celebrarán el próximo 17 de agosto, una vez haya terminado la disputa de LaLiga. También suena el 17 de septiembre como opción para los comicios y será el CSD quien emita la decisión final.

Así lo anunciará la Junta Directiva que se reunirá mañana en la Ciudad del Fútbol para anunciar la fecha de los comicios con un único candidato, el actual presidente de la Federación, Luis Rubiales.

La alternativa era Iker Casillas, cuya candidatura ha quedado muy mermada tanto por el adelanto de las elecciones, que autorizó el Consejo Superior de Deportes el pasado mes de marzo, y por la posterior crisis a causa de la pandemia, en la que él mismo admitió que "es imposible la captación de votos".

"Las cosas están un poco paradas ahora mismo. No puedes hacer mucho más. Es imposible captación de votos. Esto ha sido un contratiempo para todos, no sólo para mí, y tenemos que adaptarnos. Ahora mismo hay cosas muchísimo más importantes que la presidencia de la RFEF", comentaba el pasado mayo.

El exguardameta del Real Madrid anunciaba su candidatura a medidados de febrero antes de que el coronavirus explosionase cualquier plan, ya complicado por el adelanto electoral, y esta ha sido su condena definitiva.

De decidir no presentarse finalmente a las elecciones, Rubiales no tendría ninguna oposición en su camino a un nuevo ciclo al frente de la Federación. Pese a que no se sospecha que otra candidatura vaya a hacerle frente, hasta el 3 de agosto, dos semanas antes de la celebración de los comicios, para presentarse.