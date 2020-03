El CSD autoriza el adelanto de las elecciones a la RFEF: la candidatura de Casillas, perjudicada

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha informado este lunes de que ha decidido autorizar el adelanto electoral que había solicitado la federación de fútbol (RFEF).

La presidenta del CSD, Irene Lozano, ha tomado esta decisión "con el fin de garantizar que se cumple el propósito de la normativa, que obliga a las federaciones a celebrar los comicios en año olímpico, en este caso, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", informa el Consejo.

El CSD señala que "la decisión sobre la RFEF se justifica en que si no se aprobase el adelanto, los comicios se verían abocados a celebrarse en 2021, ya que el proceso electoral no daría inicio hasta el mes de octubre y siempre después del Mundial de Fútbol Sala. Se quiere evitar, además, la inestabilidad que se generaría en la RFEF y, por ende, en el fútbol español si se prolongara la situación actual durante un año".

La candidatura de Casillas, perjudicada

Iker Casillas anunció hace unas semanas su candidatura a la presidencia de la RFEF, y se intuía una dura pugna con Luis Rubiales por el puesto. Sin embargo, la petición del organismo de adelantar los comicios, reduce sobremanera las opciones del exportero del Real Madrid, al dejarle sin tiempo.

Él, sin embargo, asegura que no se va a retirar de la pelea por la presidencia de la RFEF aunque acudió al CSD para expresarle a Lozano su malestar por el adelanto de fecha: "Todo ha ido bien, no me voy a retirar", aseguró.