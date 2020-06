Pau Gasol: "Si el baloncesto no hubiera funcionado, me dedicaría a la sanidad"

Pau Gasol aseguró que se "dedicaría a la sanidad, el si el baloncesto no hubiera funcionado" porque le gusta "ayudar a las personas", además de enviar un mensaje positivo para intentar "crecer" tras la pandemia porque "no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos ante ello".

"Todos los sanitarios son nuestros héroes, han trabajado en primera línea de forma increíble. Yo he crecido en una casa con dos profesionales del mundo de la sanidad y si el baloncesto no hubiera funcionado, me dedicaría a la sanidad. Me gusta poder ayudar a las personas en todo momento", dijo Pau Gasol, ponente este miércoles de la sesión online "De la adversidad al aprendizaje", organizada por la IESE Business School.

Precaución en la desescalada

"La salud es lo más importante en nuestras vidas y esta crisis me toca muy de cerca. Por eso he intentado resaltar ese papel muchísimo. Es el momento de tener cierta responsabilidad individual y colectiva. Hay que tener precacuión y cabeza. Entiendo la ansiedad por querer abrazar a los tuyos y socializar, pero es el momento de ser precavidos. Ahora se está más preparado para combatir al virus, pero vamos a intentar que ese numero de contagiados sea cada día el menor posible", añadió Gasol.

"He intentado centrarme en el día a día durante este confinamiento, en lo que está en mi mano, ser positivo y proactivo. Pasar más tiempo con la familia de mi mujer, estar más parado en casa porque nunca he estado tres meses sin viajar. Tendría que recordar cuando tenía 16 años. Ahora he aprovechado para cargar pilas, estar pendiente del pie (lesionado) e ir viendo cómo me adapto a las circunstancias actuales", comentó el de Sant Boi, que lleva un año sin disputar un partido oficial.

Psicológicamente, el jugador catalán aseguró que es importante pensar que "no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos ante ello". "Podemos tener miedo, parálisis, frustación o tener una actitud optimista, positiva, creativa, adaptar y crear una nueva normalidad, una realidad mejorada -incluso-, y eso es lo que intento transmitir. Proactividad en tiempos de dificultad. Hay que crecerse en estos tiempos", indicó.

La importancia de la actividad física

Además, Gasol afirmó que la pandemia ha puesto en valor el mundo del deporte. "Ha sido un gran recordatorio de lo necesario que es. Movernos y estar físicamente activos, poder caminar al aire libre o correr. Es un bien común que tenemos que proteger entre todos y también la parte emocional nos repercute. Nos hace desconectar y sentirnos bien. El deporte se ha diferenciado como uno de los pilares importantes de nuestra vida", dijo.

La 'nueva normalidad'

En relación a esta nueva normalidad, Gasol cree que "habrá cambios permanentes, habrá cosas que se queden y otras que no". "Fuera del deporte seguro que habrá más trabajo desde casa, gracias a las herramientas tecnológicas y habrá situaciones en las que tengamos más consciencia con el distanciamiento social para evitar las infecciones. Algo va a quedar, esperemos que sean las cosas buenas", aseveró Gasol, que no confía en ver público en eventos deportivos "hasta que no haya una vacuna".

En otros asuntos, el jugador español recordó cómo se gestó la iniciativa solidaria de Cruz Roja para luchar contra la COVID-19 junto al tenista Rafa Nadal. "Tuvimos una conversación y los dos mostramos un alto nivel de preocupación, de frustración, eran sensaciones naturales y reconocimos la importancia de hacer las cosas juntos. Esta pandemia ha sacado muchos ejemplos muy inspiradores. El trabajo en equipo hace que los sueños se consigan, y cuantos más seamos remando, más lejos llegaremos. Soy mucho de crear equipos y sumar esfuerzos", apuntó.