La emotiva felicitación de Gasol a Nadal: "Es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad"

Rafa Nadal cumple este miércoles 34 años y para él es un cumpleaños extraño: pocas veces ha celebrado su 3 de junio lejos de las pistas de Roland Garros.

Sin embargo, las circunstancias actuales por la pandemia de coronavirus han obligado al tenista español a celebrarlo de manera diferente.

En cualquier caso, no han faltado las felicitaciones a través de las redes sociales de grandes figuras del deporte que se han acordado del mejor tenista español de todos los tiempos.

Una de las más emotivas ha sido la de su amigo y leyenda del baloncesto nacional Pau Gasol, quien ha protagonizado junto a Nadal diversos actos benéficos para recaudar fondos para las víctimas del coronavirus y el personal sanitario.

"34 años Rafa... ¡Quién los pillara amigo! No me cansaré de decirlo: es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad. Espero que juntos podamos seguir trabajando para afrontar nuevos retos y lograr nuestras metas", escribía Gasol en su cuenta de Twitter.