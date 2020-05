Dardo de Rakitic a la directiva del Barça por su futuro: "A ver si Bartomeu está escuchando y me llama"

Ivan Rakitic es uno de los jugadores del FC Barcelona con más papeletas para abandonar el club en el próximo mercado. Pese a ser un fijo la pasada temporada en los onces de Valverde, este año ha perdido peso en el equipo y eso, con sus años y la necesidad de renovación del equipo, le hacen el objetivo de la mayoría de rumores de traspasos con dirección salida del Camp Nou.

Precisamente por estos rumores quiso el croata atizar al presidente de la entidad azulgrana, Josep María Bartomeu y a la dirección deportiva del club en una entrevista que concedió a COPE. "Me hubiese gustado que en alguna ocasión alguien del club hubiese salido a decir que Rakitic se quedaba para acabar con los rumores. Bartomeu no me ha dicho nada. Quizás hoy nos está escuchando y mañana me llama", admitía.

El '4' que llegó al Barça en 2014 con la labor de ser el sustituto de Xavi en el equipo titular, ha terminado siendo una operación redonda, tanto en el aspecto económico como en el deportivo. Rakitc, con contrato hasta 2021, insinuó que su intención es la de cumplirlo. "Cuando firmamos un contrato es con la idea de cumplirlo. También con la idea de que quiero jugar, pero yo estoy tranquilo", comentó.

Rakitic ha sonado para diversas operaciones que liberen al club de sus ocho millones anuales de salario y que a la vez abra la puerta a la llegada de otros futbolistas. Es el caso de Lautaro, cuya operación podría incluir el fichaje del croata por el Inter, y sobre el que Rakitic dijo "no tener nada que ver" y confesó que "si tiene que jugar un papel importante en el fichaje, está bastante complicado el tema". "Si tiene que venir Lautaro, yo encantado. Lo que quiero es pensar en el Barça, pero nunca me he cerrado puertas de hacer un gran cambio".

Ese gran cambio del que habla el futbolista también apunta a Sevilla donde hay un interés en que el croata vuelva a Nervión. Rakitic admitió querer volver "tarde o temprano" a vivir a la capital hispalense, pero sus condiciones salariales complican que lo haga jugando en el Sánchez Pizjuán.