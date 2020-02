Los resultados en el campo están llegando, pese a que el juego no está siendo bueno, pero fuera de los terrenos de juego la situación en el Barça sigue siendo convulsa, con críticas constantes a la planificación deportiva de un equipo que ahora mismo solo tiene 15 jugadores sanos de la primera plantilla (contando con que Gerard Piqué se recupere para el Clásico de su esguince de tobillo) y que para el encuentro de vuelta de Champions ante el Nápoles solo tendrá 12, pues Arturo Vidal y Busquets están sancionados y Braithwaite no puede jugar en Europa.

Y los jugadores no se cortan. Están molestos por el sobresfuerzo que están teniendo que hacer y y no dudan en decirlo abiertamente. Fue Messi el que abrió el melón de las críticas a la gestión de Eric Abidal y le siguieron Piqué, Busquets y Rakitic. Con sus comentarios apuntaron al director deportivo, pero también más arriba, a la junta directiva con Josep Maria Bartomeu al frente.

Muchas lesiones

Son ahora mismo cuatro los jugadores que están de baja: Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Jordi Alba. A ellos se puede sumar Gerard Piqué, que sufrió un esguince de tobillo en el partido en San Paolo, aunque todo apunta que estará disponible para el Clásico de este domingo.

Salidas incomprensibles

En el mercado invernal salieron varios jugadores que no estaban teniendo demasiados minutos pero que dejaron una plantilla muy corta. Carles Aleñá salió cedido al Betis y Jean-Claire Todibo al Schalke 04. Por su parte, Carles Pérez y Abel Ruiz fueron vendidos a la Roma y elSporting de Braga, respectivamente. Menos de un mes del cierre de dicho mercado de invierno, el Barça los echa de menos.

En el punto de mira de estas operaciones está Bartomeu, pues el Barça los vendió para hacer caja. ¿Tanta necesidad tenía la entidad de sacar dinero en el mes de enero?

Fichaje de última hora

Llegó Martin Braithwaite, no sin polémica tanto por las formas (dejó al Leganés en una delicada situación) como por el fondo, pues llegaba al Barça un delantero de perfil muy bajo y que no convence a muchos de los aficionados.

Además, el delantero danés no puede jugar en Champions al haber sido fichado en el mes de febrero. Es decir, es un refuerzo a medias, un parche.

Messi no se corta

"Hoy por hoy no nos alcanza para poder pelear por la Champions", dijo Leo Messi en una entrevista a Mundo Deportivo la semana pasada. La frase fue un bombazo, una crítica durísima tanto a Eric Abidal (a quien el argentino ya había atacado directamente unos días antes en su Instagram) como a Bartomeu.

Lo más preocupante es que el argentino tiene libertad para irse del Barça cuando quiera. Pese a que ha repetido en varias ocasiones que su intención es quedarse, su descontento no es una buena señal.

Piqué, con Leo

Cuando a Gerard Piqué le preguntaron por las palabras de Messi, no dudó en alinearse a su lado. "En otros años hemos llegado a esta fase mucho más sobrados. Es cierto, ahora no somos tan favoritos", dijo el central delBarça.

No fue la única frase dura del defensa, pues tuvo otra mucho más contundente contra los dirigentes del club. "Los resultados del equipo han estado aguantando al club", espetó, una frase en la que reflejó el sentimiento de que los jugadores han tapado una mala gestión de Josep Maria Bartomeu.

Busquets, duro en caliente

Tras el partido en Nápoles, el centrocampista de Badía fue muy duro. "No somos una plantilla muy amplia. Desgraciadamente la planificación ha sido así y hemos tenido lesionados graves", soltó, en caliente, sobre el campo de San Paolo. El jugador no podrá estar en la vuelta de los octavos de la Champions y no tiene un relevo natural en la plantilla.

Rakitic, dolido

Ha vivido un año duro en el que se especuló con su salida tanto en verano como en enero. Está molesto por el trato que ha recibido y tras el partido en Nápoles no se cortó en zona mixta. "Tenemos una plantilla corta, pero esto ya lo sabían los responsables. La solución es la que es".