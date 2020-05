Fali da negativo en el test de coronavirus y se unirá a los entrenamientos del Cádiz

Rafael 'Fali' Giménez, el jugador del Cádiz que se negaba a volver al fútbol por miedo al coronavirus, se ha sometido al test y ha dado negativo, por lo que ha cambiado de opinión y se reincorporará esta semana a los entrenamientos, según informó la Cadena Ser.

El valenciano había sido muy insistente en que su intención era no regresar hasta que no existiera una vacuna para el covid-19: "No pienso jugar al fútbol. Se lo he dicho al presidente: yo no voy a cobrar, porque me parecería lamentable y soy un jugador de principios", dijo hace unas semanas en 'El Partidazo' de Cope.

Desde el Cádiz se pusieron en contacto con él en varias ocasiones para tratar de convencerle y él siempre se mostró rotundo.

Sin embargo, la realización de los test de coronavirus, necesarios para el inicio de la desescalada deportiva, y su resultado negativo, han hecho a Fali cambiar de opinión.

Este viernes se someterá al reconocimiento médico para después unirse a sus compañeros en los entrenamientos individuales.