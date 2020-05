Tests de coronavirus en los equipos... y "miedo" entre los futbolistas

Los clubes de fútbol profesional preparan su regreso al trabajo y lo hacen con la realización de los tests de coronavirus tanto a los jugadores como al resto de los componentes que tomarán parte en los entrenamientos de los equipos.

La vuelta al trabajo no va a estar exenta de polémica. La AFE tiene dudas sobre el plan presentado por el CSD, que incluye que haya concentraciones cuando empiecen los entrenamientos de grupo y la competición, y los jugadores del Eibar fueron ayer los primeros en levantar la voz al reconocer que tienen "miedo" por no poder cumplir con las recomendaciones de los expertos sobre el distanciamiento físico entre las personas cuando arranque la Liga.

El Zaragoza, el primero

El club maño fue el más madrugador y desde las 10 horas a los jugadores, el cuerpo técnico y a algunos miembros del club ya se les estaba realizando las pruebas del Covid-19. Todo el proceso siguiendo escrupulosamente el protocolo marcado por la Liga, según confirmaron a 20minutos desde el club maño. «LaLiga marca totalmente la pauta. Pruebas médicas, hoy (miércoles) una desinfección (de las instalaciones) y cuando estén los resultados, se pondrá una fecha para volver a entrenar. Vendrán cambiados de casa, entrenarán sin contacto con nadie, campos separados... todo para que haya el mínimo contacto posible. Todo el protocolo hay que cumplirlo muy a rajatabla, nosotros lo tenemos todo preparado», explican en la entidad zaragozana.

Cuatro de Primera

Cuatro equipos de Primera división hicieron este martes los pertinentes tests de coronavirus: Levante, Osasuna, Villarreal y Betis. Los resultados estarán listos en aproximadamente 48 horas y todos aquellos que den negativo podrán empezar a ejercitarse individualmente en las instalaciones del club.

Los que den positivo, aunque sean asintomáticos, tendrán que estar en cuarentena hasta que den negativo en posteriores pruebas y puedan incorporarse al trabajo.

"Queremos empezar cuanto antes siempre que no haya riesgos. Aunque riesgo cero nunca va a existir", reconoció Javi Calleja, entrenador del Villarreal. El club castellonense ya ha anunciado que volverá al trabajo mañana con entrenamientos a puerta cerrada y también sin acceso a medios de comunicación.

Barça, Madrid, Atlético y Valencia vuelven este miércoles

El resto de los clubes de LaLIga harán a sus jugadores y cuerpos técnicos el test del Covid-19 entre este miércoles y el jueves. Los grandes del fútbol español, los cuatro equipos que han participado en la edición de la Champions League en esta temporada (Real Madrid,FC Barcelona, Atlético y Valencia) lo harán este miércoles aunque sin fecha para la vuelta a los entrenamientos, que se podrían demorar incluso hasta el próximo lunes.

El Sevilla, por su parte, prepara tres de sus terrenos de juego de la ciudad deportiva para el uso de la primera plantilla cuando los futbolistas retornen en los próximos días al trabajo en dicha instalación. Es un ejemplo de lo que están haciendo todos los clubes de Primera y Segunda para ajustarse al protocolo de LaLiga.

Miedo en el Eibar

"Tenemos miedo a iniciar una actividad en la que no podremos cumplir la primera recomendación de todos los expertos, el distanciamiento físico. Nos inquieta que, por hacer lo que más nos gusta, podamos contagiarnos, infectar nuestros familiares y amigos, e incluso contribuir a un nuevo brote de la epidemia, con las terribles consecuencias que ello conllevaría para toda la población". Así expresaron los jugadores del Eibar sus temores en un comunicado conjunto de toda la plantilla en el que expresan sus dudas sobre la seguridad en el regreso a la competición.

Se consideran "unos privilegiados", eso sí, y reconocen que hay «millones de trabajadores que han vuelto a sus tareas, con mucha menos atención y muchos menos medios sanitarios».

La AFE confirma el miedo y rechaza las concentraciones

El temor expresado por los jugadores del Eibar es el sentir de muchos futbolistas. "En el fútbol no se pueden tomar las medidas que toman el resto de los ciudadanos. Llevar máscara o guantes, la distancia de seguridad... eso en el fútbol no es compatible. Es un juego de contacto. Queremos que se vuelva a jugar pero los jugadores tienen dudas, incertidumbres, miedos», explica a 20minutos Geni Martínez, director del Departamento de Salud de la Asociación de Futbolistas Españoles. «Los jugadores tienen esa incertidumbre, como la tenemos todos. Pero la diferencia es que ellos se van a exponer a un deporte de contacto que a los demás no solo no se nos exige sino que no se nos permite. Están expectantes, preocupados».

El caballo de batalla serán las concentraciones, contempladas en el protocolo de regreso a la competición. "Después de estar confinados ocho semanas, estar otras ocho concentrados es muy complicado. Los futbolistas son personas. Que dejen de ver a sus hijos, a sus padres... después de haber estado antes confinados. Todos queremos que se juegue pero esa normalidad que está volviendo para todos también tiene que ser para los futbolistas. Sí, ganan mucho dinero, pero hay un componente humano", resalta Martínez.

Eso sí, el regreso a los entrenamientos de esta semana no es peligroso. "La fase de hacer los tests y la de entrenamientos individuales no sería mayor problema. El problema son las siguientes, que ya son entrenamientos que en teoría son grupos de ocho. Y luego enteros, que es la previa a jugar", finaliza Geni Martínez.