Gabri carga contra Piqué por su despido del Andorra: "Me decepcionó"

Gabri dejó de ser el entrenador del Andorra en febrero, condenado por una mala racha de resultados. No obstante, el exjugador del FC Barcelona no está conforme con la decisión del club, que "evidentemente" también fue de Gerard Piqué.

El técnico de 41 años no se había pronunciado sobre su despido del club andorrano y ahora admite que "me costó entender la decisión, que fue, evidentemente, de Piqué", afirmó en una entrevista a RAC1.

Gabri explicó que "primero me lo comunicó la dirección deportiva y luego él. Él tenía la última palabra", en referencia al defensa del Barça.

Es por ello que "profesionalmente, me decepcionó", pues considera que se trata de una decisión precipitada, ya que "perdí tres partidos y entendieron que debían cesarme. Me dijeron que no me veían capaz de revertir la situación para meter al equipo en playoff".

Gabri, que tomó las riendas del Andorra después de que ascendiera a Segunda B, justificó que "ese equipo se había hecho en dos semanas, estaba diseñado para jugar en Tercera e intentar luchar por el ascenso a Segunda B".