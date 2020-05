Bruno Hortelano: "La transición será exitosa si hacemos deporte con cabeza"

El atleta español Bruno Hortelano ha disfrutado este domingo de su primer entrenamiento al aire libre en Sabadell, desde donde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de cada individuo coincidiendo con el inicio de la desescalada.

En declaraciones a EFE, Bruno Hortelano ha explicado que este domingo es "el primer día" que ha salido a hacer deporte al aire libre.

"La verdad es que he disfrutado mucho. Me he encontrado con más gente en el parque, también disfrutando del ejercicio y de la actividad física", ha indicado.

El mejor velocista español de todos los tiempos ha pedido, además, respeto a las normas que pautan las autoridades.

"Podemos asegurar que esta transición sea lo más exitosa posible, siempre y cuando usemos la cabeza para hacer deporte", ha subrayado el atleta.