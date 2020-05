Gareth Bale se deja querer por la MLS: "Me gusta y me interesaría"

El futuro próximo del deporte mundial es una incógnita, y el del fútbol español no es una excepción, pese a que se trabaja en una fórmula que permita su regreso lo antes posible. No obstante, eso no ha impedido que Gareth Bale se deje querer por el fútbol estadounidense, al mostrar su interés por la MLS y, más concretamente, por la ciudad de Los Ángeles.

El atacante del Real Madrid elogió el crecimiento del 'soccer', como lo llaman en Norteamérica, y aseguró que le "gustaría" jugar en la ciudad angelina, pues la conoce bien porque pasa allí sus vacaciones y practica "mucho" el golf.

Bale, que esutvo cerca de salir del Madrid, precisamente, cuando el equipo blanco desarrollaba su pretemporada en EE UU, afirmó en una entrevista al podcast 'The Hat Trick' que "me gusta la MLS, es una Liga que está subiendo mucho los últimos años y que continúa con su crecimiento gracias a mejoras en estadios, en las instalaciones y con los jugadores que están llegando",

Además, admitió que "a muchos les interesa ahora ir a América. Definitivamente, es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí".

El galés también se defendió por la polémica generada por la bandera viral que decía 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden.', un objeto con el que celebró la clasificación de su selección para la Euro 2020que finalmente ha sido pospuesta a 2021.

"Vi la bandera que los chicos me habían mostrado unas semanas antes y algunas imágenes. Hicimos bromas y algunos dijeron que si nos clasificábamos, después del partido la sacarían para celebrarlo. Yo les dije que no iba a cogerla. Yo celebraba que nos habíamos clasificado para la Eurocopa y reía por eso", afirmó sobre la sonada polémica.

Bale explicó que Luka Modric es el compañero del Madrid con el que mejor relación tiene, pues fueron compañeros en el Tottenham, pese a que "es el peor jugando al golf que he visto", afirmó el delantero en tono bromista.

Además, Bale repasó sus mejores momentos con el equipo de la capital de España, recordando con especial cariño la final de Copa del Rey contra el Barcelona en Mestalla que decidió con un gol tras una espectacular carrera por la banda izquierda que ya es historia en el club blanco y que Marc Bartra, el rival que quedó ridiculizado, recordó en una charla en directo con Iker Casillas.

"Era el primer título y nos dio confianza. Era un partido especial contra el Barcelona, Cristiano estaba lesionado y jugué arriba con Benzema", recordó.