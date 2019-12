Gareth Bale, sobre la bandera: "Sabía que iba a crear controversia"

Gareth Bale no huye de la polémica. El futbolista del Real Madrid ha explicado los hechos acontecidos sobre la famosa bandera "Gales. Golf. Madrid" en una entrevista para BT Sport. "No puedo negar que sabía que iba a crear controversia Lo estaba celebrando con mis compañeros, aficionados, con mis amigos... Y, como te digo, ahí estaba la bandera de Gales", señaló el delantero.

Bale, que no atraviesa su mejor momento como jugador blanco, tenía en mente lo que se podría desencadenar tras este acto. Los pitos no son algo importante para él: "La primera vez que pasa es un poco desconcertante. No sabía cómo lidiar con ello, pero según me he hecho más mayor, ha pasado alguna vez más y entiendes cómo tienes que llevarlo. Ahora sólo me encojo de hombros".

También tuvo palabras durante la entrevista para referirse a su antiguo club, el Tottenham Hotspur, y su nuevo técnico, Jose Mourinho. "Es un golpe sobre la mesa para el club. Es un ganador. El Tottenham quiere ganar trofeos y no creo que haya mejor socio que Mourinho para hacerlo", señaló Bale.

El atacante volvió a enfundarse esta jornada la elástica del Real Madrid, contra el Alavés. Su rendimiento, lejos de lo esperado, provocó que fuese cambiado por Rodrygo en la segunda parte, dejando como único bagaje un remate al palo.