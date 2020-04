LaLiga no se plantea dar por terminada la temporada y advierte que sancionará a los clubes que se nieguen a jugar

Javier Tebas analizó los escenarios en los que trabaja LaLiga en el foro virtual 'Adea Conecta'. El presidente de la patronal del fútbol explicó las estrategias de su organismo, que pasa por cinco fases, y disipó algunas dudas que rodean al mundo del deporte rey, como la intención de disputar lo que queda de temporada y la negativa a modificar el número de equipos de las diferentes categorías.

Tebas explicó que "queremos volver cuanto antes a la normalidad porque muchas familias dependen del fútbol" y destacó que "ya estamos planificando qué pasará económicamente la temporada que viene".

Eso sí, antes pretende que se termine el curso actual y no se plantea que la temporada se quede a medias: "Hasta el 31 de julio seguro que podemos jugar e incluso se podría alargar un poco más. Estoy convencido de que vamos a acabar la temporada y tendremos espacio para hacer la próxima y acabarla a tiempo"

Las principales incógnitas se refieren a "cuándo podremos volver a entrenar y jugar", apuntando que "hemos trabajado bloques, Ligas y después competiciones europeas. Parece que ahora va todo más en estos bloques. Depende de la evolución de la pandemia en diferentes países y en el levantamiento de restricciones".

La segunda fase "es la evaluación de los daños que tendríamos si no jugábamos o si lo tenemos que hacer a puerta cerrada", daños que "valoramos en mil millones de euros si no volvíamos a competir. Y si jugásemos a puerta cerrada supone unos 300 millones de euros en daños. A partir de aquí, establecimos estrategias laborales. Algunos clubes hicieron ERTES y otros han acordado con jugadores rebajas de sueldo. Y después otro tipo de reducciones de salarios en función de si vuelven y si es a puerta cerrada o no. De los 42 clubes, 38 tiene este tipo de acuerdo".

Cuándo, cómo y dónde

Tebas añadió que "la tercera fase fue el desarrollo de un protocolo de cuándo y cómo volvemos a entrenar. Es un tema especial porque es un deporte de contacto y necesitamos tener una seguridad sanitaria. Todos los clubes debemos hacerlo en común. Si uno no cumple el protocolo sanitario y comete un error y se infectan jugadores, afecta a todos los demás".

El dirigente considera que "es importante que sea un protocolo regulado y aprobado por las medidas sanitarias, siempre tenemos que tener la autorización sanitaria para volver".

Sobre la cuarta fase, Tebas señaló que "es el protocolo de cómo vamos a jugar a puerta cerrada" porque "aquí tenemos cuándo viajan los equipos, dónde se alojan, cuánta gente entra en los estadios, etc. Hemos nombrado inspectores a los directores de los partidos para que se cumpla todo y cada club ha destinado un coordinador de crisis".

Los contratos que expiran

Otra cuestión qu se ha tratado con abogados de los clubes trata de ver "cómo se resuelven los contratos de los jugadores que acaban el 30 de junio. La gran mayoría de los contratos se establece que son por temporada. Entonces si se alarga los contratos quedarían alargados de forma automática, pero es un elemento de discusión".

Además, "habrá que sentarse con los medios audiovisuales para negociar los perjuicios, pero lo haremos cuando esté todo más claro de cuándo volvemos a jugar. Hablamos de 500 millones de pérdidas si no jugamos. A puerta cerrada intentaríamos perder lo menos posible, pero ya hay un daño audiovisual porque nosotros vendemos a parte los derechos a bares y ahí ya no se podrá ver. Se pierden unos 39 millones".

La quinta y última fase tiene como objetivo "prevenir lo que pasará la temporada que viene", ya que "es muy probable que juguemos a puerta cerrada hasta diciembre y cuando vuelva el público no podrá haber aglomeraciones. Todo esto afectará a los límites salariales de jugadores y al mercado de ventas. Va a ser muy pequeño esta vez y generará menos ingresos a los clubes"

Ascensos y descensos

Una de las dudas provocadas por la situación era la referente a los ascensos y descensos, a lo que Tebas explicó que "trabajamos en cómo terminar esta temporada y en cómo comenzar la siguiente. Tenemos varios escenarios de calendarios".

La situación es tal que "actualmente no los ponemos encima de la mesa porque vamos descartando algunos escenarios" y destacó que "no habrá ampliación de categorías. Todos los contratos se hacen a un modelo de competición de 20 clubes y no puede ser. Habría que modificar tanto que perjudicaría a todo el mundo". Por ello, "también habrá descensos.

Tebas también respondió a los desplantes de algunos jugadores que se niegan a volver a jugar, declarando que "si algún club se negara a jugar, estando ya la autorización de sanidad, sería sancionado perdiendo sus partidos como ha pasado antes".