LaLiga comunica a los clubes el retraso de los test tras la advertencia de Sanidad

LaLiga ha dado marcha atrás en su intención de empezar a realizar test masivos a los futbolistas a partir del próximo 28 de abril. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido muy claro durante su comparecencia de prensa este viernes en Moncloa:

"Hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica en qué condiciones se deben hacer las PCR y que las entidades públicas o privadas que deseen hacer PCR lo deben de comunidad a la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma. Deben hacerse bajo prescripción médica", dijo.

Illa quiso reconocer la opinión de varios jugadores que, en las últimas reuniones con la AFE, dejaron claro que no se reincorporarían hasta que no lo indicara Sanidad: "Me gustaría señalar la responsabilidad de varias personas del deporte que han indicado que las PCR se tienen que hacer bajo criterios médicos y en el orden que establezcan las autoridades sanitarias”.

Tras las palabras del ministro, LaLiga ha enviado una circular a los clubes en la que anuncia que retrasa 'sine die' el inicio de los test y, por tanto, el regreso a los entrenamientos.