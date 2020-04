Vettel rechaza la oferta de renovación con Ferrari y Sainz está entre sus posibles sustitutos

Uno de los problemas que se ha encontrado la Fórmula 1 con la cancelación de las primeras carreras del campeonato 2020 y las dudas acerca de su futuro es que muchos pilotos se han visto con la renovación de sus contratos a medias. Entre ellos, dos de los principales candidatos a victoria: Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

Mientras el hexacampeón está acabando de negociar la firma, aunque todas las partes están cerca del acuerdo (el incierto futuro económico del campeonato es un serio contratiempo), para el alemán de Ferrari está siendo aún peor.

Las dudas que generó su temporada 2019 y el crecimiento de Charles Leclerc como la quilla del proyecto de futuro que pueda romper el reinado de Mercedes han hecho que Vettel esté en una posición desfavorable para negociar.

Mientras que al monegasco le ataron antes del arranque de la propia pretemporada, mucho antes de que la pandemia estallase, con Vettel las posiciones no están ni mucho menos cercanas al acuerdo.

La 'Gazzetta dello Sport' asegura que la Scuderia ya ha puesto una oferta sobre la mesa: un año más de contrato y mismo sueldo que Leclerc, unos 18 millones anuales frente a los 35 millones que cobra ahora. Vettel lo ha rechazado de plano, no por el dinero que sí estaría de acuerdo en ajustarse, sino por la duración del acuerdo: él quiere que sean dos años, por lo menos.

La intención de Vettel es seguir de rojo. "Me gustaría quedarme. Hasta ahora siempre he firmado contratos de tres años y ciertamente no me siento viejo", señaló en una entrevista a los medios británicos el pasado jueves. "No hay plazos fijos. Pero existe la posibilidad de que se tome una decisión antes del comienzo del Mundial, si se arranca en junio o julio", aseguró.

Desde el lado de Ferrari también confían en convencer a Vettel, pero no a cualquier precio y no según sus condiciones actuales. Por si acaso, ya tienen varios nombres encima de la mesa: Antonio Giovinazzi, piloto que ya pertenece a su cantera y que actualmente pilota para Alfa Romeo, Daniel Ricciardo, cuya llegada a Renault desde Red Bull no ha sido todo lo exitosa que él esperaba, y Carlos Sainz.

El madrileño lidera la reconstrucción de McLaren y en Woking están convencidos de que él es el eje sobre el que debe pivotar la remontada hasta regresar a puestos de victoria. En Italia llevan tiempo colocándole en la terna para vestir de rojo, y él mismo ya se ha referido a esos rumores en el pasado. Las dudas que hay en torno a Vettel juegan a favor de su cotización al alza, y está considerado uno de los pilotos más asentados de la actual parrilla.

Sainz se siente muy a gusto en McLaren, donde ha encontrado el equilibrio entre crecimiento personal como piloto y cumplimiento de las expectativas. La entrada de Andreas Seidl en el equipo el año pasado como responsable y de James Key como técnico jefe le inspiran mucha confianza, máxime cuando en 2021 cambiarán de motor para llevar Mercedes, el 'pata negra' que todos esperan.