Carlos Sainz ya está en negociaciones para renovar McLaren y pasa de los rumores que le vinculan con Ferrari

Carlos Sainz ha confirmado en su ya tradicional encuentro con la prensa previo al arranque del Mundial de Fórmula 1 auspiciado por Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores, que, de momento, está centrado en su labor con McLaren.

El buen hacer del madrileño le ha convertido en objeto de deseo de varias escuderías grandes, como una Ferrari donde Sebastian Vettel no tiene firmada su renovación más allá de este año. Sainz, aunque agradecido por que existan esos rumores, no quiere despistarse.

"No me creo nada. Yo sigo haciendo mi trabajo con McLaren, que es lo más importante. Quiero ver el progreso que estoy seguro que haremos, y mi futuro a corto y medio plazo no lo veo en otro sitio que no sea McLaren. Estoy en unas primeras conversaciones (para renovar) y a ver qué pasa", dejó caer.

Sainz afronta 2020 como un año en el que confirmar que va a estar entre los mejores. "Hay que apretar los dientes y el equipo tiene que seguir creciendo dentro y fuera. Somos un equipo que las ideas las tenemos muy claras y hay que dar esos pasos. Y yo, a seguir creciendo como pilotos, mejorar las salidas, las clasificaciones, puntuar o lograr un podio", se plantea.

El coronavirus y la Fórmula 1

Aunque, de momento, el GP de Australia sigue adelante, Sainz admite que todos están pendientes del avance del coronavirus. Él, en concreto, está en contacto constante con el médico del equipo, pero sus consejos no van más allá de tener más higiene.

"Te aconsejan tener cuidado y manías con las manos, menos contacto y más higiene, pero nada especial, sigo haciendo deporte, viajando en avión y aquí estoy sin problemas", dijo.

Sin haber psicosis, sí que admite que tendrán "más precaución". "Mandan las autoridades y los gobiernos que son los que toman las decisiones con las carreras. Yo de momento tengo el avión a Australia el sábado y con muchas ganas", señaló.