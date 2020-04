Ibai Gómez: "Hace tres años me detectaron un melanoma que me cogieron a tiempo; no somos nada sin salud"

Ibai Gómez (Bilbao, 1989) tenía muchas ilusiones puestas en el pasado sábado. La final de Copa del Rey ante la Real Sociedad era una oportunidad de oro para el Athletic de Bilbao, y para él en especial, que ha pasado por días muy duros, especialmente cuando le detectaron un melanoma.

No se muerde la lengua y afronta con optimismo el futuro después del confinamiento por el coronavirus.

¿Cómo se encuentra?

Afortunadamente, dentro de todo, todos estamos bien. Gracias a Dios tengo espacio para poder movernos y para que mis niños estén entretenidos. No podemos quejarnos.

Se hace duro, ¿verdad?

Sí. La gravedad de la situación nos está demostrando que nos necesitados unos a los otros. Hay mucha gente que está pasando por momentos muy graves. Hay mucha gente que se está yendo y gente que está pasando por momentos más difíciles. Quiero solamente mandar saludos y mucha fuerza a la gente que está siendo muy responsable y dar las gracias a los sanitarios, repartidores, gente que trabaja en los supermercados, etc. ¡Enhorabuena y gracias de corazón!

¿Tiene algún caso cercano de coronavirus?

He tenido casos cercanos pero han salido bien porque no han tenido ni que ingresar. Por eso te he dicho que soy afortunado.

¿Tenemos mucho miedo?

Sí. Por eso digo que debemos de ser responsables y no sólo por nosotros sino por todo el mundo. Por eso tenemos que unirnos y mirar la gravedad de todo lo que está pasando y todos debemos mirar por todos.

¿Se tardó mucho en tomar la decisión del confinamiento?

¿Sabes lo que pasa? Soy una persona bastante positiva en todos los sentidos pero esta es una situación tan grave que es muy complicado saber cuándo o cómo tomar las decisiones. Por eso, mientras dure esto todos debemos remar en la misma dirección. Seguramente se habrán hecho cosas mal pero ahora hay que tirar todos en la misma dirección y ya habrá tiempo de criticar o de dialogar sobre los errores. Pero sobre todo para estar preparados para el futuro… lo que me molesta de verdad es que ahora haya otro tipo de prioridades en vez de trabajar para que esto termine de la mejor manera posible.

¿También está cansado de los capitanes ‘A Posteriori’?

Teníamos una final de la Copa que era importante pero que ha pasado a un segundo plano total. Lo que me sorprende es que en cualquier ámbito de la vida, la prioridad no sea la que debe de ser. Son situaciones difíciles de solucionar o gestionar. Pero lo del fútbol será el Gobierno quien nos diga cuando o no podemos volver. Ahora hay que solucionar este problema cuanto antes.

Bien, pero fíjese: LaLiga está preparando un protocolo con un montón de test, con lo que cuestan y según está la gente…

Sobre esto no puedo decirte nada ni me voy a meter, porque a mi, a nosotros, de momento no nos ha llegado esa información por eso no puedo decirte nada.

Cuando volvamos, ¿con o sin público?

Soy de los que piensa que el fútbol sin público no es fútbol. La salud es lo más importante pero no se qué tiempos hay para poder jugar. El fútbol es de la afición, pero la prioridad es la salud y por eso es muy complicado tomar decisiones. Ves cómo todos sabemos de todo, somos unos genios...

¿Qué le parece la propuesta de la RFEF sobre dejar la clasificación cómo está?

Mi deseo sería que se pudiera acabar todo esto con público, pero mi deseo parece que no, pero sobre todo que se solucionase todo.

Qué pena la final de Copa con la fiesta que iba a ser...

Ahora es muy secundario. Al ser un solo partido que se pueda jugar y con nuestra gente. Lo que te he dicho antes de que el fútbol es de la afición, pues imagínate una final. A esa final no sólo llegamos por los jugadores, tengo la ilusión de que se juegue… Pero sinceramente el otro día me entrevistaron y ni me acordaba de que el sábado pasado se tenía que jugar.

¿Le sorprende que equipos como Barça, Sevilla o Atlético tengan que acogerse al ERTE en tan sólo un mes sin competición? ¿Son ricos?

No estoy dentro de las cuentas de los clubes. No me meto pero me hace gracia que están mirando ya los fichajes. No hablo sólo del Barça, hablo de todos un poco. Por eso lo de la reducción de salario lo veo lógico porque en todos los ámbitos de la vida se están haciendo también.

¿Cómo se mantiene en forma?

Tengo mis espacios y la verdad es que estoy disfrutando con los ejercicios que hago a diario. Con lo que me manda el club y con mi entrenador personal.

¿En el Athletic también hacen reuniones por videoconferencia toda la plantilla?

Hablamos a diario pero por separado… Fíjate que tenemos problemas para hacer una entrevista, imagínate que nos tuviéramos que por los 25 a entrenar juntos

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacía antes como cocinar, fregar, hacer muebles, tejer, pintar, tocar la guitarra, etc.?

Pues mira, te voy a decir… Me gusta cocinar y estoy cocinando mucho más que antes y o estoy disfrutando. Si he de reconocer que ahora le estoy dando mucho más a lo de fregar la vajilla porque tenemos que arrimar todos un poco el hombro.

¿Qué me recomienda de su cocina?

Soy una persona que en alimentación me cuido muchísimo pero uno de los paltos favoritos míos son los huevos rotos con jamón. Pero en lugar de con patatas los hago con boniatos al horno. Pruébalos y me cuentas.

¿A qué dedica el muchísimo tiempo libre?

Te digo en serio que tengo menos tiempo libre ahora que antes del confinamiento. Me levanto por la mañana y mientras tomo café, mando los vídeos, ocho o diez diarios, a la gente que me pide mensajes. Después primera sesión de entrenamiento que dura una hora y medía, me ducho y comemos a la una. Sí me siento un rato después del almuerzo pero a las tres tengo clase de inglés porque quiero formarme un poco más. Acabada la clase, voy con la segunda sesión de entrenamiento que termino metiéndome en una pileta que tengo de agua fría. Ducha y a cenar. Después le dedicamos un poco de tiempo a la familia para jugar con los niños y aprovechar que estamos ahora más tiempo con ellos.

¿A las ocho de la tarde sale a aplaudir y cantar el Resistiré?

Sí. Obviamente. Es lo que hacemos justo antes de cenar. No canto porque me gusta el buen tiempo y si cantase llovería. Les apoyo con mi sentimiento como te dije antes. Qué duda cabe que es una situación para emocionarse y que me hace mucha ilusión cuando veo a todo el mundo arrimar el hombro y eso es emotivo.

¿Alguna serie que tengamos que ver?

'Élite', 'Vivir sin Permiso', 'La Casa de Papel' para mí es 'Top 1'. Aunque mi favorita es 'Prison Break' pero La Casa de Papel es muchísimo nivel y te vas a enganchar.

¿Un libro?

Alimentación, salud y cocina. Te recomiendo el libro de Carlos Pérez ‘Paleovida’.

¿Una película?

La mía preferida es ‘un ciudadano ejemplar’.

¿Qué música se pone?

Depende del momento del día. No escucho lo mismo por el día que por la noche. No escucho lo mismo entrenando que sentado en el sofá, soy de variedad de música…

A ver, has acostado a los niños y está en el sofá sentado con su mujer. ¿Qué música me recomienda? Y te lo digo por si puedo reconquistar a mi mujer…

¡Buuuf! No soy capaz de recomendarte nada, mejor no pongas música y si no quieres que se vaya, dale un abrazo grande y unos mimos también muy grandes...

¿Qué ha aprendido de toda esta situación?

Aprender lo que es verdaderamente importante en la vida, dejar las chorradas, las críticas y las envidias de lado. A quienes toca recibir esas críticas no darles importancia porque no merece la pena darles valor. El valor está en tu familia y en tu gente y después, que he aprendido a valorar la salud. Sin salud no somos nada. La salud es vital. La alimentación, el estrés, descansar… salud. Hace tres años me detectaron un melanoma en la espalda que afortunadamente me lo cogieron a tiempo y estoy genial, pero se está viendo: no tenemos nada, no somos nada sin salud.

Fíjese, seguramente se comería el coco con el melanoma y ahora…

Por eso te digo que tenemos que vivir la vida, pero vivirla con salud. No digo vivirla más o menos, digo que el tiempo que nos toque vivirla que lo hagamos con salud. Nada te asegura nada pero si puedes comprar papeletas y por eso compra las buenas, invierte en salud porque me parece vital. En su momento me lleve el susto del día porque al final es tu vida. La segunda vez que abrieron ya estaba todo limpio, pero… Por eso le doy tanta importancia a lo que hago y por eso también a través de las redes sociales intento enseñar todo lo que hago porque creo que les ayudo. En los momentos difíciles es cuando se necesita a gente que ha pasado por lo mismo y que te ayuden y te guíen para buscar soluciones.

¿Es especialmente amable en redes sociales?

Me gustan las redes sociales pero antes de futbolista soy una personal normal y corriente. Soy ese niño que iba a Lezama a pedir fotos y autógrafos. Me gustaba que los futbolistas me miraran, me sonrieran y que fuesen cercanos y eso es lo que yo intento ser.

Me recuerda con estas cosas a Ricardinho.

Sí. Correcto. Lo hace después de cada partido en su casa o fuera. Y no sabes lo feliz que le tiene que hacer a el todas esas sonrisas que saca. Te lo digo por experiencia. Creo que lo más bonito de ésta profesión es saber que con una acaricia a un niño sacas unas sonrisas increíbles.

¿Ha hecho desfalco de papel higiénico?

No, no. Tengo los que había que tener…. Pero sí he hecho dos retos y los superé, el de los toques y el de encestar con el papel higiénico. Todo normal con el papel higiénico pero sin desfalcos.

¿Qué es lo que más le ha conmovido en positivo?

Creo que todos estamos aprendiendo mucho y estoy convencido de que de ésta saldremos muy reforzados.

¿Qué es lo que más está echando de menos?

A mis padres. Será lo primero que haga cuando salgamos de ésta. Iré a buscarlos para abrazarles. Mis padres afortunadamente están muy bien pero los echo mucho de menos y tengo muchas ganas de abrazarles.

¿Algo que decirle a nuestros políticos?

No me considero nadie para decirles nada. Pero no sólo a los políticos: a todos les diría que si tenemos un objetivo todos debemos ir en esa dirección.

Y por último: ¿un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad?

Cada día que pasa es uno menos para volver a la normalidad. Que sigamos siendo responsables porque mientras sigamos siéndolo seguiremos salvando vidas y que volveremos de mejor forma de lo que pensamos.