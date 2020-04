Ricardinho: "Cuando vimos que lo del coronavirus era grave, empezamos a ser como deberíamos ser cada día"

Ricardo Filipe da Silva Braga, Ricardinho, ‘R-10’, seguramente el mejor jugador de fútbol sala del mundo y, probablemente, de todos los tiempos, puede haber jugado su último partido en la LNFS con el Movistar Inter por culpa del COVID-19.

Ya había anunciado que al finalizar ésta campaña se marcharía del club de Torrejón, con el que ha ganado cinco LNFS y dos Champions, entre otros títulos, para jugar en París e intentar relanzar la liga francesa como lo hizo con la española.

Su situación es muy incomoda en estos momentos por culpa de la crisis sanitaria que afecta al mundo entero y que en España ha paralizado absolutamente todo. A la estrella portuguesa del fútbol sala, le hubiera gustado despedirse de otra manera pero el “momento es muy feo y lo que está sucediendo no es nada bonito ni agradable para nadie. Entiendo lo que les pasa o puede pasar a los equipos, pero se pueden hacer las cosas de otra manera. Veremos cómo termina éste asunto”.

¿Cómo está y cómo está la familia?

Pues lo estoy llevando fatal. Llevamos semanas encerrados. Al principio es todo muy bonito, poder pasar más tiempo en casa, descansar un poco, pero luego echas de menos la familia, que están en Portugal, los entrenamientos, competir y, obviamente, viendo el peligro que estamos expuestos, pues es duro, muy duro. Además el club no dejó que nadie viajara sino que estuviéramos entrenando en casa, así que llevo mucho tiempo sin ver a mis hijos y a mis padres y eso me está agobiando mucho aunque sé que están bien.

¿Qué le parece la suspensión del campeonato? Estaban bien en la liga...

Sinceramente creo que en este momento es entendible... pero que no se termine da mucha rabia, sí. Creo que es lo mejor para que superemos este virus. Hay que hacerlo porque lo primero es la salud de todos. Creo que deberíamos tomar alguna decisión cuanto antes porque hay jugadores que terminan contrato y yo en mi caso no voy a prolongar el mío porque ya tengo mi futuro con otro club. Además, después de las decisiones que se están tomando con los ERTEs, dudo que la LNFS o la RFEF sean capaces de pedir a los jugadores que terminan contrato hagan ese esfuerzo por los clubes o las ligas.

¿Hemos tardado en tomar esta decisión?

Un poco. Ya teníamos ejemplos de otros países que la cosa no había ido bien y por lo tanto creo que sí, pero mejor tarde que nunca.

¿Tienes algún caso cercano de coronavirus?

Por suerte no y espero no tener a ningún familiar o amigo cercano que lo sufra. Ojalá que nunca lo tengan porque te hace sentirte impotente el no poder ayudarles.

¿Cómo se está entrenando y entreteniendo estos días?

Pues estaba entrenando en casa mañana y tarde todos los días. Descansaba al final de la semana, pero desde que el club entró en ERTE y como “perdí” los derechos que tenía en mi contrato y lo han “suspendido”… pues ahora, entreno menos.

¿Pero entiende que los futbolistas quizás también tengan que renunciar a parte de su sueldo?

Sí, entiendo que los clubes del fútbol que tengan que llegar a un acuerdo con los futbolistas porque al final, los clubes ganan millones cada fin de semana por organizar el partido, taquillas, camisetas, la Champions y todo eso. Pero ¿los clubes de fútbol sala? ¿Por qué? ¿Qué club de fútbol sala hace millones a cada fin de semana? ¿Qué club hace el 10% el 20% de su presupuesto a cada fin de semana? Sé que deberíamos, obviamente, pero…

¿Pero qué, Ricardinho?

Que deberíamos llegar a un acuerdo con el club. Entiendo la situación de cada club y que nosotros, los jugadores, tenemos que entender que el club también tendrá sus dificultades para conseguir dinero que viene de empresas que ahora lo están pasando mal. Lo que no entiendo, es que el club te imponga un ERTE sin consultar o intentar negociar. Esa no veo que sea la mejor manera de hacer las cosas pero por desgracia para los jugadores de fútbol sala a ‘algunos’ no les importa que les tomen el pelo y, además de no hacer nada, prefieren callar y aceptar porque tienen contrato y tienen miedo que les hagan algo. Yo nunca he tenido miedo de nada en ningún club hasta hoy. No lo digo porque termine ahora mi contrato, pero no es la mejor manera de hacer las cosas y obviamente en mi caso, tomaré una actitud.

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacías antes como cocinar, hacer muebles, tejer, etc?

La verdad es que no. He aprendido a valorar que era muy feliz haciendo tantas cosas que ya lo veía como algo normal o de trabajo. Ahora me dedico bastante a mi segunda pasión que es el póker y lo juego online. Ayudo en lo que me pide mi mujer pero, sinceramente, la cocina no es lo mío.

¿A qué dedica el muchísimo tiempo libre?

Pues lo reparto un poco con póker, películas y familia, a la que nunca le puedes dedicar el tiempo que se merecen.

¿Un libro que deba leer en estos días de confinamiento?

Mi biografía… ‘La magia acontece donde hay dedicación’

¿Y una película?

Te lo pasarás bien viendo ‘Red de mentiras’.

¿Qué música escucha?

Todo lo que sea ‘Afro-House’ me gusta mucho.

De todo lo que estamos viviendo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje?

Creo que valoramos poco lo que teníamos antes de esta crisis, siempre nos quejamos de algo. Pero también valoro que somos gente valiente y que en los momentos difíciles estamos más unidos que nunca. Tardamos en hacerlo pero seguramente llegaremos a tiempo. Pienso que con todo lo que nos está pasando sólo pienso que ¡éramos felices y lo valorábamos muy poco!

¿Qué es lo que más le ha conmovido de toda la situación?

La unión de todos en los peores momentos. Ser agradecido a quienes están intentando salvar vidas.

Una curiosidad, ¿cuántos rollos de papel higiénico tiene en casa?

Pues, sinceramente… creo que lo justo que debe de haber en cada cuarto de baño. No entiendo esa locura con el papel.

¿Qué es lo que más está echando de menos?

Estar con mis hijos, que están en Portugal, y no he sido autorizado por el club a viajar y poder verlos. Me hubiera gustado ir y volver después para hacer lo que más me gusta… que no es otra cosa que la de estar con la pelota.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Seguramente volver a entrenar, que es mi trabajo. Ya veremos como se solucionará todo éste asunto. Pero lo que de verdad me apetece es viajar a Portugal para abrazar a mis hijos.

¿Un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad?

Nos ha costado creer que esto del coronavirus era grave y luego lo hemos visto. Cuando vimos que era grave empezamos a ser como deberíamos ser cada día, sin que sea necesario el temor al virus. Nos unimos, fuimos agradecidos, amables, amigos y humildes, porque aún que tengas mucho miedo al virus, es un mal para todos. Así que, sigamos así, acatando las órdenes, estando unidos y seguro que juntos vamos a superar este momento malo.