Joan Laporta prepara su candidatura para las próximas elecciones del Barça: "Lo tengo muy avanzado"

Joan Laporta fue entrevistado el pasado viernes en el canal de YouTube de GOL, donde repasó la actualidad del FC Barcelona que pasa uno de sus momentos más convulsos a nivel institucional desde hace tiempo. Lo que hasta ahora era un secreto a voces va acercándose más a la realidad y hasta el propio Laporta ha admitido que está muy cerca de presentar de manera oficial su candidatura a la presidencia del club azulgrana.

"Cada vez me hace más ilusión, cada vez reúno a personas que me motivan más. Lo tengo bastante avanzado", confirmaba en referencia a su candidatura. "Lo tengo presente. Hay que pensar bien cómo revertir la situación económica del club. Me gustaría hacer una propuesta para hacerlo", añadía.

El expresidente mostró su preocupación por cómo la directiva actual está manejando las finanzas del equipo, bautizándolo como "el club de los tres billones". "Un billón de ingresos, un billón de gastos y un billón de deudas. Lamentablemente, tal como pinta, puede que no se llegue al billón de ingresos", lamentaba. "Es preocupante y hay que hacer un proyecto deportivo que ilusione y mejore lo de ahora y mejorar la imagen institucional del Barça".

En cuanto a los plazos, Laporta planea decidir su candidatura "a finales de este año o a principios del que viene" y descarta un adelanto de las elecciones pese a la crisis por la que pasa el Barcelona. "Han de ser en junio de 2021. No preveo un adelanto. Los que están ahora necesitan aguantar porque la situación es muy complicada y si lo dejaran ahora, se vería toda la situación que ha provocado este endeudamiento y esta situación precaria".

A día de hoy, la candidatura más segura para las elecciones es la de Victor Font, y se prevé también la de algún directivo que suponga una alternativa continuista. En un principio, todo apuntaba a que fuese Emili Rousaud el candidato, pero tras toda la polémica de este con Bartomeu, ha perdido mucha fuerza.

Laporta recuperaría el mandato once años después de abandonar la dirección de la entidad azulgrana, donde ganó cuatro Ligas y dos Champions, con sextete incluido, y 2 Ligas y una Euroliga en baloncesto, entre otros trofeos.