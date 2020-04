La UFC se echa atrás y cancela la vuelta de sus combates tras "una llamada del nivel más alto"

Los amantes de los combates de artes marciales mixtas tendrán que esperar un poco más para ver la esperada velada del UFC 249. Dana White, presidente de la promotora más importante de MMA, confirmó que no podrá cumplir su plan de organizar el regreso de la lucha, tras recibir presiones.

"Hemos recibido una llamada del nivel más alto. Pensad en Disney o ESPN", afirmó, sobre la productora y la cadena que tienen los derechos de emisión del campeonato. "Los poderes que están allí me pidieron que me retirara y no hiciera el evento el próximo sábado", aseguró.

Horas después, la propia UFC confirmó la suspensión de su vuelta en un comunicado. "Aunque la organización estaba totalmente preparada para proceder con la UFC 249, ESPN ha pedido que se posponga el evento y sus consecuentes combates hasta nueva orden, debido a la pandemia de COVID-19. la UFC está deseando volver a los eventos en vivo en cuanto sea posible", reza el texto.

Combates de artes marciales mixtas en una reserva india

La intención de White era que el próximo día 18 de abril, la UFC se convirtiera en uno de los pocos campeonatos en arrancar tras la cancelación masiva de torneos y competiciones en Estados Unidos.

Para eso, estuvo negociando hasta el último momento con varias sedes, desde una isla privada (que era el primer plan), hasta una reserva india en California. Fue esta última opción la que se impuso, aunque no sin polémica.

White había aprovechado una ventaja legal que tienen los nativos indígenas en Estados Unidos para poder usar el Tachi Palace Casino Resort. Aunque la Comisión Atlética del estado de California tiene cancelados todos los eventos deportivos allí, la Constitución de Estados Unidos da autonomía absoluta a las reservas indias, que no se rigen por las leyes federales.

Una exclusiva del New York Times desveló que la UFC había reservado todas las habitaciones del resort indio en California, cerrado desde el pasado 20 de marzo, lo que propició que la senadora demócrata Dianne Feinstein saliera al paso con una carta pidiendo cordura, dado que el desplazamiento de cientos de personas allí iría en contra de las recomendaciones de confinamiento que hay establecidas.

No obstante, ha sido la presión de la ESPN, que se negó a emitir la velada, lo que ha determinado la suspensión.