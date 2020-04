El divertido pique de Broncano y Llull en la subasta solidaria 'La Mejor Asistencia' de la ACB

La subasta solidaria 'La Mejor Asistencia' que promueve la ACB para recaudar fondos a favor de la campaña de Pau Gasol y Rafa Nadal para ayudar en la lucha contra el coronavirus ha dado lugar a que Sergio Llull y David Broncano protagonicen un curioso pique.

El jugador de baloncesto y el presentador de La Resistencia, que guardan una gran relación y son unos apasionados del deporte de la canasta, han aportado sendas camisetas a la subasta. El base del Real Madrid ha donado la camiseta con la que ganó el Mundial de China con la selección española, y el humorista la única camiseta del equipo de Moderdonia, ese país ficticio que salió de la mente de los componentes de La Vida Moderna.

Dado la camiseta oficial de España acumulaba más pujas que la de Broncano, a Llull le salió la vena 'troll' y trató de picar al líder de 'Lo que de verdad importa' (que es como se llama ahora La Resistencia).

"Oye, David Broncano, que la gente está poniendo pasta por mi camiseta en #LaMejorAsistencia y por la tuya no! Cuánto tienes en el banco? Vas a pujar por algo o no? Eh? Eh? Eh? Mucho A POR EL BOTE en La Resistencia pero no te mojas!", tuiteó Llull, a lo que Broncano pronto replicó con su habitual sentido del humor: "Porque la acabo de poner, FLIPAO! Y cuidadito que igual empiezo a pujar yo por un par de cosas que sé que te gustan y te las quieres llevar baratas y te obligo a DAR MÁS DINERO Y POR TANTO AYUDAR A MÁS GENTE JAJAJAJA CÓMO TE HE PILLADO AHÍ"

Tanto una como otra son dos de los productos más exitosos de la subasta, tanto en número de pujas como en precio. De hecho, la elástica de Llull va, a la hora de edición de esta noticia, por los 5.000 euros de puja, mientras que la de Broncanova por los 900.

La subasta estará activa hasta el sábado 11 a las 20:45h en esta web.