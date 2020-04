Asier de la Iglesia, el primer jugador con esclerosis de la ACB, hospitalizado con síntomas de coronavirus

El jugador de baloncesto Asier de la Iglesia, quien padece esclerosis múltiple y asma, ha sido hospitalizado al agravarse los síntomas de COVID-19 que padece, según ha relatado él mismo a través de Twitter.

De la Iglesia, el primer jugador con esclerosis que logró debutar en ACB, reclamó el domingo que le hicieran la prueba de COVID-19 después de pasar dos días en su domicilio de Zumarraga (Gipuzkoa) con fiebre, dolor de cabeza y molestias musculares "exageradas", por lo que llamó a Osakidetza y le recomendaron que se quedara en casa aislado.

Tras denunciar en las redes sociales que no le hubieran hecho la prueba a pesar de considerar que se encuentra entre los grupos de riesgo, el Servicio Vasco de Salud se puso en contacto con él y le aclaró que no había llamado al teléfono adecuado, ya que los pacientes con síntomas deben ponerse en contacto con su ambulatorio y no con el número del Consejo Sanitario. El jugador llamó el lunes a su centro de salud, que le concertó una cita para practicarse la prueba, que dio negativo en COVID-19.

Sin embargo, Asier de la Iglesia ha informado a través de Twitter de que finalmente ha quedado ingresado hoy en el hospital porque "parece ser que el test de COVID-19 de ayer dio un falso negativo". El jugador de baloncesto ha agradecido a los profesionales de la salud su "trabajo y trato" y se ha despedido con la esperanza de "recuperarse pronto".

Me quedo ingresado unos días en el hospital. Parece ser que el test de #Covid19 de ayer dio #falsonegativo. Gracias a los profesionales de la salud por vuestro trabajo y trato. Espero recuperarme pronto. pic.twitter.com/wBjuNBZY7y — Asier de la Iglesia (@santaoes) April 7, 2020

Con una historia de superación a sus espaldas, De la Iglesia, quien actualmente juega en las filas del Ordizia, logró un gran eco nacional al ser fichado en 2018 por el Delteco-GBC para un único partido (el último de la Liga ACB ante el Jouventut).

El objetivo fue visualizar la lucha de las personas afectadas por la esclerosis como el propio Asier de la Iglesia, al que la enfermedad no le ha impedido disfrutar del baloncesto de nivel.