El drama de Asier de la Iglesia, el jugador de baloncesto con esclerosis y asma al que le niegan los test del coronavirus

Asier de la Iglesia se ha convertido desde hace tiempo en un ejemplo de resistencia y actitud ante una enfermedad como la esclerosis múltiple. El jugador del Delteco Gizpuzkoa de la LEB Oro no deja de practicar su deporte favorito, y además siendo protagonista, pese a que su estado de salud se va deteriorando poco a poco.

Como tantos otros españoles, De la Iglesia notó hace unos días que tiene síntomas compatibles con el COVID-19. El temor de haber contraído el coronavirus, en su caso, le suscita una gran inquietud, ya que además de padecer una enfermedad degenerativa como la esclerosis también tiene asma. Según los protocolos, es un paciente de alto riesgo y, por tanto, debe ser vigilado en caso de posibles positivos.

Sin embargo, la falta de test para comprobar si está afectado por la pandemia o no le ha hecho quedarse en casa sin saber qué hacer. Lo ha denunciado él mismo en las redes sociales:

"He estado dos días con 38 de fiebre, casi 39. Ayer llamé al teléfono del COVID-19. Me atendieron muy agradable, comentándole que tenía fiebre, tos, dolor muscular, mucho dolor de cabeza y me dijeron que ya tenía que hacer cuarentena en la habitación", relata. Aunque lleva ya 23 días en casa con sus padres, él prefirió aceptar la recomendación.

"Le comuniqué que tengo esclerosis múltiple, que tengo asma y me dijo que sí era persona de riesgo, pero también que no me hacían la prueba hasta que me encontrara peor. Yo creo que a una persona de riesgo habría que hacerle la prueba ya. He pasado muy mala noche hoy. Tengo mucho dolor de cabeza y creo que habría que hacer la prueba lo antes posible para que la gente sepa lo que tiene, especialmente si es de riesgo. Entiendo que es un protocolo que hay aquí en Euskadi, pero espero que vaya cambiando esto".