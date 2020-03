Bordalás, sobre el confinamiento: "Si seguimos jugando como equipo, los puntos se quedarán en casa"

José Bordalás, entrenador del Getafe, que estaba haciendo una excelente campaña, se ha visto frenado en la carrera por el coronavirus que tiene a todo el mundo confinado y viendo cómo éste país está cambiando por la crisis sanitaria.

El entrenador vive lejos de su familia y eso es lo que peor está llevando: “No es sencillo vivir sólo. Es muy duro estar encerrado y ver a los tuyos sólo por videollamadas. Es muy fuerte cada día preguntar por alguno de los tuyos que tose o tiene fiebre, pero de momento todos están bien. No ver a mis hijos es lo que peor estoy llevando y lo primero que haré cuando todo esto termine es ir a verlos a ellos y a mi familia para abrazarlos”.

"Salgo a la ventana y aplaudo y para mis adentros también canto el ‘Resistiré’ y me emociono"

¿Qué le parece la suspensión de LaLiga y de la Europa League?

Era una medida necesaria dadas las circunstancias y cuando volvamos lo haremos con más fuerza y energía. Ahora lo más importante es la salud de todos, de jugadores y espectadores. Lo más importante es cumplir lo que nos han mandado desde el Gobierno. Cómo acabe LaLiga da igual ahora mismo aunque evidentemente me gustaría poder terminar la temporada, pero quiero insistir que ahora siento por los que están padeciendo y por esas personas que están poniendo en riesgo sus vidas. A esos es a los que hay que darles gracias y a todos los que cada día trabajan por nosotros. Gracias a todos esos colectivos que luchan desde sus trincheras.

¿Sale a las 20.00 horas a aplaudir?

La verdad es que sí. Vivo en una zona un poco solitaria y no somos muchos los vecinos pero sí, salgo a la ventana y aplaudo y para mis adentros también canto el ‘Resistiré’ y me emociono porque son muchas las sensaciones que se viven en estas situaciones que nos ponen la piel de gallina y la cita de las ocho de la tarde es una de ellas.

Hemos tardado en tomar esta decisión de quedarnos en casa

Esto es algo que nos ha superado a todos y no estábamos preparados para algo de esta dimensión. Ya habrá tiempo para valorar lo acertada o no de las decisiones, ahora lo que tenemos es que vencer al virus y si lo hacemos como debemos, venceremos y mañana volveremos a ver el sol.

¿Cómo se está entrenando y entreteniendo estos días?

Hago ejercicios de mantenimiento, leo, veo alguna película, me gusta pintar, veo futbol en general y a los rivales con los que nos tendremos que enfrentar. Estoy aprendiendo mucho viendo fútbol de antes y de ahora y, aunque este deporte ha cambiado, hay cosas que se podrán aplicar. ¿Cómo qué? Pues alguna que otra cosa porque aunque ahora sea más dinámico el fútbol sigue siendo fútbol.

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacías antes como cocinar, hacer muebles, tejer, etc...?

No, no. No suelo experimentar. No soy nada manitas y en la cocina soy bueno con las ensaladas pero nada más. Soy un desastre y por eso me mantengo muy estricto con la dieta y cocino lo justo. Ensalada, carne o pescado a la plancha y ya está.

"Intento aprender de la situación y busco oportunidades de mejora en mis aspectos personales"

¿Entiende que los futbolistas y usted quizás también tengan que renunciar a parte de su sueldo?

No se todavía cuales son las propuestas pero, como en todo, se deberá dar sentido y actuar de la forma más razonable.

¿A qué dedica el muchísimo tiempo libre?

Intento aprender de la situación y busco oportunidades de mejora en mis aspectos personales. Creo que todos hacemos un repaso de cómo somos. Las experiencias vividas y que algunas las podría haber hecho mejor. Intento ser mejor persona y en ello estoy trabajando. Tenemos a partir de ahora que darle mucha importancia a las cosas en general y tener un talante positivo. Debemos aparcar las envidias y los rencores.

Alguna serie que tengamos que ver

Me gusto especialmente los Peaky Blinders. La recomiendo.

¿Un libro?

La mano de Fátima de Ildefonso Falcones que es un fenómeno. Es uno de mis ídolos literarios, todo lo que escribe me encanta.

Una película

Me gustan las de acción. Gladiator es una de mis preferidas.

¿Música para estos días?

Suelo escuchar Queen, me llenan sus canciones.

De todo lo que estamos viviendo, ¿cual ha sido el mayor aprendizaje?

Que debemos disfrutar de cada segundo de nuestra vida y no dejar nada para el futuro.

¿Qué es lo que más le ha conmovido en positivo?

La unión de la sociedad. La responsabilidad de los profesionales sanitarios, fuerzas del estado y las personas de segunda línea como farmacéuticos, camioneros, empleados de supermecados, barrenderos, etc. Todos esos que que lo están dando todo jugándose la vida para ayudar a los demás.

Una curiosidad: ¿Cuántos rollos de papel higiénico tienes en casa?

Alguno más que habitualmente pero no muchos porque de vez en cuando he bajado al supermercado.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Reunirme con mi familia.

Un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad

Debemos seguir comprometidos y sin bajar la guardia. Con coraje pero con serenidad. Tenemos que seguir jugando en equipo y ya veréis como estos puntos se quedan en casa.