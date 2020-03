Jesús Calleja sospecha que pasaron coronavirus en el Dakar y relata cómo fue su experiencia: "No era gripe"

El multifacético Jesús Calleja, al igual que muchos otros participantes del Dakar el pasado mes de enero, están empezando a descubrir que probablemente hubiese un contagio masivo de coronavirus en la carrera. Según ha desvelado el propio Calleja en declaraciones para El Confidencial, él, todo su equipo, y otros miembros de la caravana padecieron algo más que una gripe.

“Cuando empecé a sentirme mal, un médico me dijo que parecían los síntomas a los gripe A. Pero sí es cierto que más de la mitad del campamento pillamos la misma mierda", comienza relatando Calleja. "El momento álgido fue la etapa de descanso”, algo en lo que coinciden varios corredores que también "cayeron" en la jornada en Ryad.

Calleja intenta relatar también cómo fue su experiencia lidiando con la enfermedad, a la que describía como "una gripe muy cabrona y muy difícil de explicar", y que vivió muy cerca de su hijo Ganesh.

"Dormíamos juntos, teníamos un edredón gigante de dos metros. El edredón, la manta, la ropa que teníamos, todo estaba literalmente encharcado de sudor. Tenía que tener cuatro o cinco litros de agua para recuperar lo que perdía en una noche. Y llevo un mes seguido bebiendo sin parar", contaba.

"Solté una materia fosforescente muy rara, como si fuera bilis"

Asimismo, Calleja admite que lo más complicado fue seguir compitiendo mientras soportaba los fuertes síntomas. “Es muy difícil contar a la gente las condiciones en las que tenía que correr, porque se me iba la pinza. Tenía fiebre y la cabeza me estallaba debajo de un casco y un sotocasco, con 39 de fiebre, no sé como pude acabar el rally, me mareaba”. De hecho, esta gripe también afectó a su copiloto, con el que admitió haber tenido que inventar un código con los dedos para comunicarse, puesto que había perdido la voz.

Uno de los sucesos más curiosos que vivió el leonés fue relativa a una diarrea que sufrió. "Solté una materia fosforescente muy rara, como si fuera bilis". De manera remota, Calleja recibía ayuda del padre y del hermano de la piloto española Cristina Gutiérrez, médico y neumólogo respectivamente.

"Cómo estaría de jodido que, en una salida neutralizada, me encontré tan mal que mandé la foto y le pedí que lo analizara para saber si al llegar al campamento debía continuar o no", recordaba el aventurero.

"Jesús, estoy convencido de que hemos tenido el coronavirus"

El piloto rememora cómo, al terminar el Dakar y con el coronavirus ya presente en el mundo, el padre de Cristina le llamó. “"Jesús, estoy convencido de que hemos tenido el coronavirus". Y atando cabos de todo lo que pasamos, todo lo que pasó, no tengo ninguna duda”, confiesa.

“En Overdrive, mi equipo, no se libró nadie. Todos mis mecánicos, todos con la misma tos y fiebre, escalofríos... No era una gripe, aquello era chungo de cojones. Duró diez u once días", explicaba Calleja. De hecho, los médicos de la organización no terminaban de entender la exageración de los síntomas para lo que ellos consideraban como una gripe.

"Es muy raro que de repente hubiera una gripe que contagiara a todo el mundo a velocidad récord y con los mismos síntomas que luego se ha visto que eran como los del coronavirus", reflexionaba. Entre los afectados, también estuvo el piloto español de la modalidad de camiones, Iván Cruz.

"Un médico de la organización me dijo que más de la mitad del campamento estaba contaminado, incluso con algún participante grave. En el Dakar hubo movida, que no se cuál es, si gripe A o qué. Pero hubo movida”.