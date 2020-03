Quique Setién, sobre la polémica con Sarabia: "Mi malestar es por las formas"

Quique Setién ha vuelto a aclarar las imágenes que surgieron tras el Clásico en las que su asistente, Eder Sarabia, fue cazado con reacciones muy vehementes hacia lo que ocurría en el encuentro en el Bernabéu, dirigiéndose en ellas a varios jugadores. El técnico atendió a los medios en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad y no dudó en defender a su segundo.

De primeras, el cántabro se mostró cansado del tema, sobre todo después de toda la atención mediática que han acaparado las mencionadas imágenes. "Es un tema que no da mucho más de sí", comentaba antes de apuntar el que para él es el foco real del problema. "Eder Sarabia lo único que ha hecho mal son las formas en que se ha expresado, que a mi no me gustan, lo quiero matizar bien".

Setién aclaró que pese a que ve "normal que pueda gritar en el campo, transmitir, demostrar carácter o temperamento", aclaró que lo que le preocupan son las formas. "Cuando hemos hablado con todo el mundo y pedido disculpas, es porque hay palabras que no se deben utilizar cuando perteneces a un club", justificó.

"Mi malestar es por las formas porque hay muchos niños que nos ven. Somos gente que nos exponemos públicamente y salimos permanentente en los medios", zanjó el técnico.